Киевлян ждет резкий перепад температуры: синоптики дали прогноз

Уже 13 июля в столице ожидается до +19...+21 градуса

На фоне почти 30-градусной жары и гроз, которые синоптики прогнозировали в столице 12 июля, новая неделя начнется с резкого перепада температуры. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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Так, в понедельник, 13 июля, в Киеве и области температура воздуха днем снизится до +19...+21 градуса, ночью будет +11...+14 градусов. Осадков не обещают.

Во вторник, 14 июля, днем в Киеве и по области будет до +21...+23 градусов, ночью прогнозируют до +11...+13 градусов. Дождей не будет.

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В среду, 15 июля, никаких изменений синоптики не обещают – и в столице, и в Киевской области днем будет до +21...+23 градусов, а ночью температура снизится до +11...+13 градусов.

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В четверг, 16 июля, в Киеве днем прогнозируют до +22...+24 градусов, ночью будет +13...+15 градусов. По области будет такая же погода, без дождей.

В пятницу, 17 июля, в столице и области пройдут дожди с грозами. Днем температура воздуха будет до +22...+24 градусов, ночью обещают до +12...+15 градусов.

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Отметим, что ночь на 5 июля в Киеве стала самой жаркой за 140 лет.

Напомним, что в ночь с 11 на 12 июля на западе Украины дожди обесточили 100 населенных пунктов и подтопили дороги и жилые дома.

О том, как уберечься от погодных контрастов, смотрите в сюжете:

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