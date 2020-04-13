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Киевлян ждут температурные качели: после +20 градусов похолодает и пойдет снег

13 апреля, 09:56

Наталья Руда

В среду ночная температура снизится до -1...-3 градусов

Жителей столицы и Киевской области в последнюю неделю перед Пасхой ждут температурные качели – сначала потеплеет до +20 градусов, а потом резко похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 13 апреля, в столице обещают +18...+20 градусов днем и +3...+5 градусов ночью. Осадков не прогнозируют, однако ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Жаркая весенняя погода также ожидается и в Киевской области.

Во вторник, 14 апреля, в столице температура воздуха днем снизится до +4...+6 градусов, ночью будет +4...+6 градусов. И днем, и ночью ожидается снег и мокрый снег. По области днем прогнозируют снег и мокрый снег, до +6...+8 градусов, ночью обещают до +3...+5 градусов.

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В среду, 15 апреля, в Киеве днем обещают дождь с мокрым снегом, до +8...+10 градусов, ночью без осадков, до -1...-3 градусов. По области будет такая же погода.

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В четверг, 16 апреля, в столице прогнозируют днем до +10...+12 градусов, без осадков, ночью обещают до +1...+3 градусов. По области будет такая же погода.

В пятницу, 17 апреля, в столице потеплеет до +14...+16 градусов, ночью обещают до +3...+5 градусов, без осадков. По области будет такая же температура.

Напомним, в этом году Пасха у христиан восточного обряда приходится на 19 апреля. В связи с карантином богослужения в храмах будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

Также верующих призвали оставаться дома на Пасху:

Видео: facebook.com/epifaniy

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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