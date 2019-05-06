Киевлянам перекрыли вид на Днепр

До 24 мая будет закрыта смотровая площадка возле арки Дружбы Народов

Фото из архивов газеты "Сегодня".

В центре Киева в Крещатом парке временно перекрыли обзорную площадку под аркой Дружбы Народов. Ограничения связаны со строительством велосипедно-пешеходного моста на Владимирской горке и облагораживанием территории. Они продлятся до 24 мая.

Руководство парка приносит извинения за временные неудобства.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Напомним, что в конце апреля в столице завершили сооружение основных конструкций нового пешеходного моста на Владимирской горке. Сейчас мост выглядит практически готовым: осталось установить покрытие, освещение и перила. Также рабочие вскоре начнут монтировать стеклянные полы на смотровых площадках. Полностью завершить работы планируют через месяц: 26 мая, на День Киева, мост намерены открыть для киевлян и гостей столицы. С нового моста можно будет не только срезать путь между двумя парками, но и полюбоваться панорамными видами на Подол, Печерск и Левый берег.

Как сообщалось, в КГГА уверены, что объект будет сдан в срок, ко Дню Киева. Проектом предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которая будет следить за сохранностью памятников и сооружений, освещение, установка мусорных урн, лавочек и двух подзорных труб. Запланирован и посев около 500 квадратных метров газона.

Отметим, что мост построили буквально за несколько месяцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевлянам перекрыли вид на Днепр". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"