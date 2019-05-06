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Киевлянам перекрыли вид на Днепр

6 мая, 17:04

До 24 мая будет закрыта смотровая площадка возле арки Дружбы Народов

Фото из архивов газеты "Сегодня"
Фото из архивов газеты "Сегодня".

В центре Киева в Крещатом парке временно перекрыли обзорную площадку под аркой Дружбы Народов. Ограничения связаны со строительством велосипедно-пешеходного моста на Владимирской горке и облагораживанием территории. Они продлятся до 24 мая.

Руководство парка приносит извинения за временные неудобства.

Фото: Василий Михальчук, Сегодня

Напомним, что в конце апреля в столице завершили сооружение основных конструкций нового пешеходного моста на Владимирской горке. Сейчас мост выглядит практически готовым: осталось установить покрытие, освещение и перила. Также рабочие вскоре начнут монтировать стеклянные полы на смотровых площадках. Полностью завершить работы планируют через месяц: 26 мая, на День Киева, мост намерены открыть для киевлян и гостей столицы. С нового моста можно будет не только срезать путь между двумя парками, но и полюбоваться панорамными видами на Подол, Печерск и Левый берег.

Как сообщалось, в КГГА уверены, что объект будет сдан в срок, ко Дню Киева. Проектом предусмотрена установка систем видеонаблюдения, которая будет следить за сохранностью памятников и сооружений, освещение, установка мусорных урн, лавочек и двух подзорных труб. Запланирован и посев около 500 квадратных метров газона.

Отметим, что мост построили буквально за несколько месяцев. 


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Тег Киев, мост, арка дружбы народов

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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