Киевляне из-за гололеда массово обращаются к травматологам

Сегодня, 10:35

Горожане приходят с травмами плеч и переломами голеностопа

Киевляне из-за гололеда массово обращаются к травматологам
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Около 50 киевлян обратились к медикам после того, как в столице начался сильный гололед. Об этом сообщил врач-травматолог одного из киевских травмпунктов Артур Голак, передает "112 Украина".

По его словам, к врачам горожане начали обращаться с 25 ноября. Он уточнил, что чаще всего люди обращаются с травмами плеч и голеней, а также переломами в зоне голеностопного и лучезапястного сустава.

"С воскресенья, когда началось обострение погодных условий, обратились из-за гололеда около 50 человек. Например, в первый день более 20, вчера порядка восьми пострадавших связывали свои травмы с гололедом", – рассказал Голак.

Напомним, ранее в Киевской городской государственной администрации дали советы водителям и пешеходам, как избежать аварий и травм при гололеде. Киевлян власти призвали быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендовали придерживаться советов – не перебегать дорогу, обходить крышки люков, не держать руки в карманах.

Как мы ранее писали, 14 ноября в Киеве выпал первый снег, после чего пошел дождь, в результате на дорогах образовался сильнейший гололед. Тогда за сутки в Киеве зарегистрировали 41 травму. Был также один случай обморожения.
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