Киевляне на выходных встретят первый зимний снежный циклон

Мороз в субботу и воскресенье будет усиливаться до -10 градусов

В Киеве зима дебютирует, как положено – снегом и морозом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на выходных, 1 и 2 декабря, в столице ночью -6…-10 градусов, днем -4…-6 градусов. Она отметила, что снегопады уже на подходе к Украине, потому 1 декабря сложная погода охватит значительную часть нашей страны. Будет идти снег, появится порывистый ветер. В воскресенье, 2 декабря, циклон вместе с осадками подтянется к северу, и снега станет меньше.

"Спасибо осени, встречаем первый зимний снежный циклон", – уточнила Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали, где в Киеве можно найти новые арт-объекты, необычные скамейки и огромный зонтик для влюбленных. Парк "Победа" претендует на звание самого интересного не только в Днепровском районе, но и во всей столице.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как быть активным, когда холодно и нет желания заниматься. Глава Минздрава посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе.