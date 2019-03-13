Киевляне научились зарабатывать на мусоре

На таком мусоре можно получить тысячи гривен, но только если сдавать и сортировать мусор совместно с соседями

Киевляне научились зарабатывать на мусоре 2019-03-13T23:08:38+02:00 Другие новости На таком мусоре можно получить тысячи гривен, но только если сдавать и сортировать мусор совместно с соседями

В Украине учатся зарабатывать на мусоре. Бутылки из-под шампуней, банки из-под консервов, стекло, картонные пакеты – обычный хлам, который засоряет окружающую среду. Корреспонденты "Сегодня" подсчитали: на таком мусоре можно получить тысячи гривен. Но... только если сдавать и сортировать мусор совместно с соседями.

Почти 120 тысяч гривен за полтора года. Столько заработала Александра с соседями на отходах.

"Каждые два-три дня мы приглашаем заготовительную организацию и вывозим сырье. Ну где-то в районе тысячи гривен, плюс минус", – рассказывает она.

И это только за один вывоз ценного мусора. Вывозят раза два в неделю. Сначала люди собирали крышечки от бутылок. Постепенно на заработанные деньги покупали новые контейнеры. Чтобы больше зарабатывать, учились правильно сортировать. Для этого придумали монстров-мусороедов.

Один за другим соседи привыкли перебирать бумагу, стекло, пластик и металл еще и в квартирах.

"Я чувствую себя дискомфортно, когда нет возможности это сделать, когда в гости к кому-то прихожу – и там все собирается. Мне хочется с собой забрать", – признается Иван Симоновский, который сортирует мусор.

Чистый мусор из баков не раз воровали. Последний раз воры залезли в бак с самым дорогим – консервными банками.

"Оно бы не так было обидно, если бы вынимали из урночок и фактически досортовували – поэтому были пойманы с поличным. Но значительно труднее поймать соседей, которые из-за халатности могут испортить всю кучу рассортированного сырья", – говорит Александра Магурова.

Вот такие коробки из-под пиццы могут вдвое снизить стоимость макулатуры. Жирная, с остатками пищи, бумага не годится для повторной переработки. Чтобы заготовители приняли бумагу по высокой цене, она должна быть чистым и без пластиковых пленок.

Грязное вторсырье будуть досортовывать на специальных станциях.

Но даже за правильно отобранном одним таким мешком вторсырья перевозчик не поедет.

"Не имеет экономической целесообразности ехать к вам, если это маленький объем. Можно накопить в 10 квартирах по одному мешочку – и вынесли все вместе сдать", – говорит Юрий Жуков, который перевозит сортированные отходы.

Один такой контейнер вмещает около 20 килограммов спрессованных пластиковых бутылок. Получить за него сегодня можно максимум 100 гривен. Чтобы перевозчик приехал, надо собрать не менее 20 таких. И тогда можно заработать тысячу гривен.

Тратя время, усилия, сортируя самому, без соседей, а потом искать, куда сдать вторсырье, заработать можно разве что копейки, объясняют экономисты.

И за деньги, или нет, а сортировать мусор украинцам все же придется, говорят в министерстве регионального развития. Здесь ждут, когда народные депутаты проголосуют за соответствующий законопроект.

Через год после этого у всех домов появятся цветные баки для вторсырья. Вывозить его будут бесплатно. И серый бак для мусора, за его утилизацию будут платить жители. Если же сортировать некачественно – будут платить больше за квартплату.

"Перевозчик просто его не забирает, и люди платят за общий объем бытовых отходов. Все платят. Поэтому необходимо наладить контроль между собой", – говорит начальник отдела обращения с бытовыми отходами Минрегиона Людмила Полтораченко.

А чтобы зарабатывать на сортируемом мусоре, надо найти активиста, чтобы, как госпожа Александра по собственной воле занимался вторсырьем соседей, а заработанное отдавал на благоустройство.

Ранее мы писали, что в селе Петриков в Тернопольской области семья учителей построила дом из мусора. Для строительства дома пара использовала пять тысяч бутылок, десяток автошин, дерево и обычную вату. Хозяева подбирали материалы и планировку дома так, чтобы на обогрев тратить меньше.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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