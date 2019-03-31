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Киевляне не спешат на избирательные участки

Сегодня, 09:49

Наплыва избирателей ожидают традиционно ближе к обеду

Киевляне не спешат на избирательные участки Другие новости Наплыва избирателей ожидают традиционно ближе к обеду

В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00. 

На одном из столичных участков, расположенном в Дарницком районе, с утра было не многолюдно. Некоторые избиратели взяли с собой на голосование домашних питомцев.

По словам главы избирательной комиссии, наплыва избирателей ожидают традиционно ближе к обеду.

Голосование проходит спокойно. За порядком на участке следят правоохранители. 

Как рассказал сайту "Сегодня" киевлянин Евгений, пришел на избирательный участок к открытию, так как спешит на работу.

Также поделился мужчина тем, чего ждет от нового главы государства.

"Хотелось бы, чтобы с приходом нового президента в Украине продолжилась борьба с коррупцией, стала постепенно исчезать грань между богатыми и бедными, заработали реформы и простые украинцы могли честно трудиться и нормально зарабатывать", – отметил он.

Между тем, вместе с участком открылось и любимое место украинских избирателей – буфет. В ассортименте – бутерброды, соки, вода, булочки, пирожки и отсутствие алкоголя.

Киевлянка Ольга призналась, что по традиции, всегда после голосования заходит туда, чтобы купить свежую выпечку.

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Как сообщалось, грядущие выборы превзойдут все предыдущие не только по количеству кандидатов и длиной бюллетеней, но и по стоимости самых выборов. Свои расходы на них Центр избирательного комитета увеличивал уже несколько раз.

Безопасность в день выборов президента Украины в целом будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках – 78 тыс. полицейских и спасателей.

Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

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Тег Киев, выборы, видео, голосование, Дарница, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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АВТОР:

Вус Елена

Источник:

Сегодня

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