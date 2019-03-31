Киевляне не спешат на избирательные участки

Наплыва избирателей ожидают традиционно ближе к обеду

Киевляне не спешат на избирательные участки Вус Елена 2019-03-31T09:49:00+03:00 Другие новости Наплыва избирателей ожидают традиционно ближе к обеду

















В воскресенье, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента. Избирательные участки открылись в 8 утра и проработают до 20:00.

На одном из столичных участков, расположенном в Дарницком районе, с утра было не многолюдно. Некоторые избиратели взяли с собой на голосование домашних питомцев.

По словам главы избирательной комиссии, наплыва избирателей ожидают традиционно ближе к обеду.

Голосование проходит спокойно. За порядком на участке следят правоохранители.

Как рассказал сайту "Сегодня" киевлянин Евгений, пришел на избирательный участок к открытию, так как спешит на работу.

Также поделился мужчина тем, чего ждет от нового главы государства.

"Хотелось бы, чтобы с приходом нового президента в Украине продолжилась борьба с коррупцией, стала постепенно исчезать грань между богатыми и бедными, заработали реформы и простые украинцы могли честно трудиться и нормально зарабатывать", – отметил он.

Между тем, вместе с участком открылось и любимое место украинских избирателей – буфет. В ассортименте – бутерброды, соки, вода, булочки, пирожки и отсутствие алкоголя.

Киевлянка Ольга призналась, что по традиции, всегда после голосования заходит туда, чтобы купить свежую выпечку.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Как сообщалось, грядущие выборы превзойдут все предыдущие не только по количеству кандидатов и длиной бюллетеней, но и по стоимости самых выборов. Свои расходы на них Центр избирательного комитета увеличивал уже несколько раз.

Безопасность в день выборов президента Украины в целом будут обеспечивать 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках – 78 тыс. полицейских и спасателей.

Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Киевляне не спешат на избирательные участки". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Вус Елена Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.