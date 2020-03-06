Киевляне пережили еще одну саму теплую ночь за 140 лет наблюдений

В Киеве зафиксирована вторая в марте самая теплая ночь за последние 140 лет наблюдений. Речь идет о ночи на пятницу, 6 марта. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, максимальная температура 5 марта после полудня в Киеве поднялась до +15,3 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1998 году на полградуса.

Температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 1999 года, на 0,7 °С.

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Новости "Сегодня" сообщали, что начало марта в столице также ознаменовалось серией температурных рекордов. Так, высокий температурный фон привел к самой теплой за 140 лет ночи 4 марта.

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

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