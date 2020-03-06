Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

Киевляне пережили еще одну саму теплую ночь за 140 лет наблюдений

6 марта, 14:49

Наталья Руда

Синоптики сообщают о новых температурных рекордах

В Киеве зафиксирована вторая в марте самая теплая ночь за последние 140 лет наблюдений. Речь идет о ночи на пятницу, 6 марта. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, максимальная температура 5 марта после полудня в Киеве поднялась до +15,3 °С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1998 году на полградуса.

Температура под утро пятницы не опустилась ниже 5,7 °С, таким образом превысив предыдущий максимум для этой ночи, который был зафиксирован 1999 года, на 0,7 °С.

Реклама

Новости "Сегодня" сообщали, что начало марта в столице также ознаменовалось серией температурных рекордов. Так, высокий температурный фон привел к самой теплой за 140 лет ночи 4 марта.

В тренде
Журналист "Сегодня" Александр Махов вернулся из обсервации в Новых Санжарах (видео)

Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев погода погода в Киеве

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это правда": бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистомДругие новости
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепленияДругие новости
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поля
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поляУкраина
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...