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Киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет

4 марта, 13:09

Наталья Руда

Также были побиты еще два температурных рекорда

Третий день календарной весны в Киеве начал серию мартовских температурных рекордов. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 3 марта температура воздуха в столице после полудня поднялась до +14,8 °С. Таким образом предыдущий рекорд для этого дня 1997 года был превышен на полтора градуса.

Благодаря такому максимуму побит и рекорд среднесуточной температуры, которая достигла +8,3 °С и таким образом оказалась на 0,4 °С выше, чем это было в том же 1997 году.

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Высокий температурный фон привел и к самой теплой за 140 лет ночи 4 марта. Температура перед утром не опустилась ниже 4,8 °С, превышая предыдущий рекорд 1995 года на 1,2 °С.

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Отметим, что метеорологическая весна в столице в этом году началась еще в феврале, а вот метеорологическая зима в Киеве впервые за 140 лет так и не наступила. При этом погода в последнем месяце зимы била в столице рекорды несколько раз.

Смотрите также видео, каких бед недавно натворила непогода в Украине:

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Киев погода рекорды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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