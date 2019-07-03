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Киевляне почистили Днепр от пластика – яркое видео

3 июля, 20:00

Активисты на каяках избавили реку от мусора

Белый пластик. Его сортируют в отдельные баки
Белый пластик. Его сортируют в отдельные баки.

В Киеве 3 июля устроили убирают реку Днепр. В международный день без пластика неравнодушные киевляне пришли к реке чтобы на каяках убрать реку от опасного мусора. К участникам акции присоединилась и команда "Сегодня".


К счастью, с погодой повезло: солнце не обжигало, небо чистое, слабый ветер. Поэтому на берегу Днепра собрались десятки киевлян, чтобы очистить реку и берег от пластика.

Киевлянка Анна первая собрала полные мешки мусора. Говорит – это только за час. Винит рыбаков, которые оставляют бутылки и полиэтиленовые пакеты.

"Мы им кричали: люди, давайте свой мусор, не бросайте по кустам. Они нам бросали, и мы собирали. Немножко плавало, а в основном это по берегу и в кустах", – рассказала она.

Акция день без пластика происходит в разных городах. Организаторы придумали, как поощрить горожан бороться с загрязнением водоемов. Всем желающим предлагают поплавать по реке на каяках. Кроме пластика, в воде нашли стеклянную бутылку, часть кухонной плиты и даже достали автомобильную шину.

Отметим, что пластиковый мусор – это глобальная угроза экологии и мировому океану, куда ежегодно попадают тонны отходов. Из них даже образуются острова. Отходы разлагаются тысячи лет. Киты, поедая планктон, случайно глотают пластик и погибают.

Ранее мы сообщали, что потребителям в Украине проще отказаться от пластика, чем в США или Европе, ведь у нас можно многое купить на вес, тогда как в Америке большинство овощей продают в индивидуальной пластиковой упаковке.

Об этом говорит Анна Михайлицкая, которая второй год подряд принимает участие в Plastic Free July (месячный отказ от одноразовых пластиковых изделий), в комментарии сайту "Сегодня" .

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что бизнес поддержал борьбу с пластиком, но перечислил важные моменты для Украины .

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Спасибо, пакет не нужен": мир на месяц отказывается от пластиковой упаковки" .

Напомним, Совет Евросоюза 21 мая одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. До 2029 года девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, до 2025 года должны содержать минимум четверть материала, пригодного для переработки, а к 2030 году – 30 процентов.


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Тег Киев, Днепр, уборка, пластик, каяк

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Сегодня

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