Киевляне получат по 280-500 гривен помощи ко Дню Независимости

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По случаю празднования Дня Независимости киевляне получат одноразовую адресную материальную помощь. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, деньги получат более 336 тысяч киевлян.

"В общем, жители столицы 21 льготной категории получат материальную помощь. Также деньги будут выплачены внутренним перемещенным лицам, которые состоят на учете и фактически проживают в Киеве. Размер выплат составит от 280 до 500 гривен, в зависимости от категории", — добавляет Хонда.

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Например, по 500 грн получат дети-сироты, над которыми установлена опека. Члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях протестов в период с 21 ноября 2013-го по 21 февраля 2014 годов. На полтысячи гривен могут рассчитывать родственники тех, кто погиб или умер от ранений, контузий или болезни во время участия в антитеррористической операции на востоке страны.

Также по 500 грн дадут праведникам Бабьего Яра, репрессированным лицам, которые были позже реабилитированы, участникам народного ополчения, оборонявшим Киев в 1941 году. Помощь в размере 330 грн получат люди с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью. С полным перечнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте КГГА.

Напомним, что в Киеве празднование Дня Независимости в этом году состоится в новом формате: вместо традиционного парада в центре города пройдет Шествие достоинства.

Отметим, что День Независимости Украины каждый год традиционно отмечается 24 августа. В 2019 году День Независимости Украины выпадает на выходной день – субботу. Согласно украинскому законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получают возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд – с субботы, 24 августа, до понедельника, 26 августа включительно. Кроме того, предпраздничная пятница, 23 августа, будет укорочена на 1 час.

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