Киевляне предложили ввести охрану в школах

На сайте Киевсовета зарегистрировали петицию с предложением оплачивать охрану за счет бюджета

В Киеве предложили привлечь профессиональную охрану в коммунальные учреждения образования.

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Соответствующая петиция обнародована на сайте Киевсовета.

"Школы должны быть безопасной и благоустроенной средой для наших детей. Ни у кого не возникает сомнений, что недопустимы ситуации, когда у детей вырывают из рук телефоны во дворе школы... Когда вандалы из окрестных домов крушат новенькие спортплощадки или элементы благоустройства. <...> Коммунальные школы не имеют ни человеческого, ни технического ресурса, чтобы профессионально и эффективно противодействовать этому трешу", – отмечает автор инициативы.

В петиции подчеркивается, что в большинстве столичных школ есть частная охрана, которая работает за деньги родителей учеников.

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"Поскольку охрану коммунального учреждения нанимают родители, в силу многих факторов она часто является полулегальной или нелегальной, предоставляет ограниченный спектр услуг, что делает ее неэффективной, ограничивает права участников образовательного процесса, не несет полной ответственности, если случаются нежелательные инциденты. Фактически родители наверстывают личными средствами бездействие и неэффективность коммунальной власти. Этот бардак надо прекращать", – уточняется в предложении.

Автор добавляет, что охрана школ должна финансироваться за деньги городского бюджета. Кроме того, охранять учебные заведения должны обученные люди.

Новости "Сегодня" писали, что целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко показал видео, как столичные школы готовятся принять учеников с 1 сентября. Также городской глава рассказал, как будут учиться дети при обнаружении вспышек COVID-19 в школах.

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