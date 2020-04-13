Киевляне предложили запретить ремонт в квартирах на время карантина

Автор петиции отмечает, что шум от ремонтных работ мешает людям трудиться удаленно

На сайте электронных петиций Киеврады зарегистрировали предложение запретить проводить шумные ремонты в квартирах многоэтажек на время карантина.

"Запрет должен действовать, потому что шумы, превышающие нормы, вызванные проведением работ, связанных с ремонтом квартир, вредят здоровью человека и мешают вынужденно работать из дома", - говорится в петиции №9598.

За три дня после регистрации инициативы ее поддержали только 37 человек.

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Вместе с тем, также киевляне зарегистрировали петицию с просьбой разрешить на время карантина посещать парки и зеленые зоны для прогулок.

Напомним, Киев уже почти месяц живет в условиях тотального карантина и многие жители столицы вынуждены работать удаленно. При этом в столице закрыты рестораны, кафе, ТРЦ, спортивные комплексы, кинотеатры, отменены все массовые мероприятия. Также в ограниченном режиме курсирует и общественный транспорт, метрополитен закрыт и пассажиров не перевозит.

Карантин продлится по меньшей мере до 24 апреля.

При этом на территории Киевской области вводили "комендантский час".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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