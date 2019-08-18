Киевляне провели масштабную толоку в Гидропарке

В Гидропарке участники субботника сейчас встречаются уже в четвертый раз

Женское белье, прокурорские визитницы и непонятные кости. Этот хлам и еще кучу мусора – накануне нашли в одном из столичных парков киевляне. Они сплотились, чтобы навести порядок, провести флешмоб и своим примером показать, как нужно заботиться о своем доме. К масштабной толоке присоединились и "Сегодня".

Он мог бы отдыхать где-то на побережье океана. А вместо этого собирает кости, бутылки и прочий хлам в Киеве.

Американец Дэвид Пластер уже третий год подряд спасает украинскую столицу от мусора.

В разгар Революции достоинства он переехал в Украину из города Сент-Луис США. Сначала помогал на передовой. Но потом начал организовывать людей на уборки.

Некоторые материалы для марафета волонтеры покупают за свой счет. Некоторые - предоставляют местные организаторы. В среднем одна акция обходится в тысячу гривен. Собираются в одном месте несколько раз в месяц.

В Гидропарке участники субботника сейчас встречаются уже в четвертый раз. И каждый раз удивляются находкам.

То, что будоражит воображение мужчин, уже совсем не удивляет женщин. Но есть то, что возмущает всех без исключения.

"Возмущает то, что люди используют каждый куст как туалет. Даже не бутылки, не мусор. Это, конечно, просто противно", – говорит один из активистов.

Гидропарк – не хуже Диснейленда. Такую мечту хотят воплотить в реальность руководители столицы. Но пока город ищет инвестора, волонтеры пытаются привлечь людей наводить порядок вокруг.

Это толока – соревнования. Каждый участник получит ​​экосумку. А победитель, который соберет больше мусора – ​​бутылочку для напитков.

Следующие флешмобы здесь планируют уже осенью.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

Также свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона.

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