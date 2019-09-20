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Киевляне смогут пополнять Kyiv Smart Card без комиссии в терминалах EasyPay

20 сентября, 11:20

PR

Сеть платежных терминалов EasyPay запустила услугу пополнения транспортной карты Kyiv Smart Card без комиссии

С июня киевляне могут пополнять E-билет наличными во всех платежных терминалах EasyPay без дополнительных затрат. Среди всех терминальных сетей пополнение Kyiv Smart Card без комиссии доступно только в терминалах EasyPay.

Что такое Kyiv Smart Card?

Kyiv Smart Card - универсальная карта для оплаты проезда в метро и всех видах общественного транспорта Киева. Единый электронный билет значительно облегчает оплату услуг при передвижении по городу, освобождает киевлян и гостей столицы от необходимости покупать одноразовые проездные талоны и жетоны, экономит время и деньги.

EasyPay – крупнейшая сеть платежных терминалов самообслуживания в Украине.

В Киеве расположено более 2000 терминалов. А также более 13 000 терминалов по всей Украине для оплаты услуг наличными. Это больше чем в любой другой сети небанковских терминалов. А еще сайт easypay.ua и мобильное приложение для iPhone и Android для любых онлайн платежей.

Преимущества пополнения Kyiv Smart Card в терминалах EasyPay

  • Пополнение без комиссии.

  • Терминалы EasyPay расположены в самых удобных местах для пополнения карты и в пешей доступности от любой точки Киева: переходы метро, ​​остановки общественного транспорта, супермаркеты, торговые центры, магазины "у дома", фойе бизнес-центров и т. д.

  • Кроме пополнения транспортной карты киевляне могут оплатить более 3 000 услуг от более чем 1500 провайдеров и партнеров EasyPay (мобильная связь, интернет, пополнение карт любого банка, коммунальные платежи и другие услуги).

Пополнить Е-билет в терминалах EasyPay просто

1. Найти ближайший терминал самообслуживания – карта размещения https://map.easypay.ua:8465/.

2. Выбрать иконку Kyiv Smart Card на стартовом экране терминала или в разделе "Билеты, путешествия".

3. Ввести номер карты KSC и количество поездок, на которое планируете пополнить счет карты.

4. Внести купюры в платежный терминал.

5. После подтверждения оплаты Е-билет готов к использованию.

Также пополнить Kyiv Smart Card с помощью банковской карты удобно в системе онлайн платежей EasyPay на сайте https://easypay.ua/ua или в мобильном приложении EasyPay.

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оплата проезда Kyiv Smart Card EasyPay

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