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Киевляне сняли на видео "танец молний" в ночном небе над городом

26 августа, 09:05

Наталья Руда Наталья Руда

Яркие кадры летней грозы сняли на Днепровской набережной

Киевляне сняли на видео зрелищные молнии, накрывшие город накануне вечером.

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Так, яркое видео летней грозы сняли на Днепровской набережной.

А также на Оболони:

Напомним, что во вторник, 25 августа, столицу и пригород накрыли ливни. В результате непогоды в Ирпене подтопило улицы и подземные переходы, также ливень прошел в Гостомеле, Буче и Ирпене. Тем временем в Киеве ливень затопил жилые дома – на проспекте Шухевича, на улице Зои Гайдай, на улице Закревского, а дороги традиционно превратились в реки. Также стихия заблокировала движение общественного транспорта – с перебоями ездили троллейбусы и трамваи, а в Соломенском районе маршрутка не смогла проехать по затопленной улице.

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Ранее сообщалось, что курортную Кирилловку в Запорожской области накрыли шторм и ливень. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

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Кроме того, на Запорожье обрушился мощный ливень,скорость ветра местами достигала 21 км/ч. Улицы и автодороги затопило, автомобили передвигались по городу вплавь. По словам очевидцев, в некоторых местах из-за сильного ливня отключились светофоры.

Также смотрите о непогоде в Черкасской области:

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Киев погода молния гроза погода в Киеве

Источник: Сегодня

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