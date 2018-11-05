Киевляне "спрятали" балкон между стенами двух рядом стоящих домов

Киевляне часто пренебрегают внешним видом и эстетикой дома ради нескольких дополнительных жилых метров. Вот и в Голосеевском районе города появился "спрятанный" балкон.

Как отметил журналист сайта "Сегодня" Александр Марущак, балкон на улице Тарасовской в Голосеевском районе Киева играет в прятки. На фото видно, что балкон создали сами жители дома в нише между двумя близко стоящими домами. Лишние метры жилого пространства выиграны, однако вид открывается на трубы, кондиционеры и кирпичную кладку.

Фото: А. Марущак

Напомним, ранее мы писали, где в Киеве находятся самые странные и заметные конструкции. Была сделана подборка бросающихся в глаза столичных балконов.

Кроме того, осенью прошлого года Киев накрыла волна скандальных утеплений стен жилых домов, от которых портится внешний вид исторических зданий и сооружений, украшенных старыми мозаиками. Собственники квартир уверяли, что жилье утепляют из-за того, что в домах старые стены и жить в холодных квартирах они просто не хотят. В то же время чиновники уверяют, что действия жителей не совсем законны.