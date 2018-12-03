Киевляне стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В Киеве за 48-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 14211 больных гриппом и ОРВИ. Для сравнения, за 47-ю неделю заболело 13649 человек. Об этом сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба горадминистрации.

Таким образом, по сравнению с прошлой неделей, число заболевших выросло на 4,1%. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 44%.

"Взрослых заболело 4951 человек (рост на 8,4%), детей – 9560 (рост на 2,2%). В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе – 68,6%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 4,8% – 3988 случаев", – отметил Поворозник.

По словам чиновника, в больницы за неделю госпитализировали 148 человек, из них 138 – дети.

Напомним, вакцинироваться против гриппа можно в 23 столичных учреждениях здравоохранения. При этом, прививки жителям столицы проводится независимо от места проживания.

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