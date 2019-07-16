Киевляне требуют запретить мотоциклистам ездить ночью

Байкеры уже переживают, что в столице повторят опыт запретов Беларуси и Казахстана

Мотоциклисты не только нарушают правила дорожного движения но и мешают киевлянам спать, когда носятся по городу с ревущим двигателем. Люди требуют от властей запретить мотоциклистам ездить ночью по городу. Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета.

Ночные гонщики стали настоящим ночным проклятием, жалуются жители спальных районов. Грохотом моторов и виражами на пустых улицах они мешают людям спать.

Дошло до того, что киевляне частично перекрыли движение на одной из оживленных дорог. Поставили старый автомобиль и прикрепили к нему плакаты с требованиями прекратить ночные гонки. А на сайте Киевсовета появилась петиция.

"С наступлением темноты улицы Киева превращаются в настоящие мототреки. Предлагаю запретить движение скутеров и мотоциклов с 23:00 до 7:00 часов на улицах Киева, где расположены жилые дома. За нарушение штрафовать, это наполнит бюджет города", – говорится в петиции.

Глава фирмы по продаже двухколесной техники Сергей Данилюк рассказывает, почему двигатели многих мотоциклов звучат так громко.

"Что люди делают, чтобы их мотоцикл звучал громче? Они делают специальный тюнинг. Речь идет о так называемых слипонах, концевиках выпускной системы. Это трубы с определенным наполнением, которые позволяют регулировать громкость выхлопа", – рассказывает генеральный директор официального дилера Harley-Davidson Сергей Данилюк.

Эксперт опасается, что из-за поведения любителей громкой езды пострадают, в конце концов, все мотоциклисты. К примеру, в Казахстане и Беларуси им уже запретили движение по городу. А ведь это удобный транспорт в теплое время года.

Опытные же байкеры призывают не ровнять всех владельцев мотоциклов под одну мерку. Вместо запретов надо воспитывать дебоширов, считает фронтмен группы "Kozak System" Иван Леньо. Певец с детства за рулем. И даже подарил мотоцикл дочери.

"Мы договорились, что мы ездим исключительно по лесам. Потому что на ее байке удобно ездить именно по пересеченной местности. Мы ездим на озеро, в лес", – говорит фронтмен Иван Леньо.

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Для ночных гонщиков у певца есть свой рецепт.

"Я думаю, что человек, который ездит на таком байке, должен, например, у себя под домом ночью его завести и пару раз газануть. И послушать, что ему скажет его жена и его ребенок, которые, наверняка, проснутся", – говорит Иван Лень.

В столичной полиции говорят: жалобы на нарушение режима тишины получают каждую ночь. Иногда байкеров удается задержать.

"Выявить, задокументировать и остановить мотоциклиста не так сложно, как рассказывают люди. Просто нужно, чтобы на службу "102" вовремя поступило сообщение от граждан об обнаружении того или иного правонарушителя", – объясняет и.о. начальника отдела пресс-службы управления патрульной полиции Киева Роман Мартынюк.

Виновному грозит штраф: от 85 до 510 гривен. Отметим, что шумные мотоциклисты – это давно известная проблема в больших городах, а гонять они любят в основном ночью, когда дороги пустые, но от этого не в восторге люди, которые страдают из-за сильного шума. Ранее новости "Сегодня" писали, почему полиция бессильна и что делать, если вам не дают спать.

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