Киевляне установили любовный рекорд

В Киеве влюбленные пары 15 февраля целовались на рекорд Украины "Самый массовый поцелуй на катке".

Фиксация рекорда состоялась на большом сияющем катке Национального комплекса "Экспоцентр Украины", где была создана атмосфера романтики и любви.

Участие в романтическом рекорде принимали 55 пар.

Оригинальность рекорда заключается в том, что пары целовались на катке одновременно.

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Напомним, столичный фуникулер в День святого Валентина (14 февраля) подарил бесплатный проезд за объятья или поцелуй. Также у влюбленных была возможность выиграть проездной билет на три вида транспорта.

Тем временем в столичном парке "Аврора" установили дерево в виде сердца. На романтическом арт-объекте можно закрепить свой замок в знак верности и любви, а неподалеку – прогуляться по уютным дорожкам парка или отдохнуть на скамейках, которые установлены по обе стороны сердца.

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А мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и всей страны с Днем святого Валентина. Видео поздравления он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

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