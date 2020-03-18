Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,06
29,73

Киевляне вместо карантина устроили каникулы и гуляют в парках (фото)

18 марта, 17:11

Наталья Руда

Многие проигнорировали призывы властей оставаться дома

С ужесточением карантинных мер в столице многие киевляне вместо ограничений устроили каникулы и вышли в парки. Также во многих районах города во дворах спокойно гуляют дети.

"Господа, это не карантин!!! Это маёвка. Вы в своём уме?!! Семьями с детьми, гуляете, пьёте, костры и прочие прелести. О рисках совсем никто не думает??" - пишут пользователи паблика Воскресенки и Радужного, публикуя фото прогуливающихся у озера людей.

Жители Голосеевского района сообщают, что в парке им. Рыльского по-прежнему работает канатный парк, продают кофе.

Реклама

Аналогичная ситуация и в Оболонском районе:

В тренде
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)

Тем временем на Борщаговке жители активно обсуждают предложение организоваться на досуг с шашлыками.

Напомним, 18 марта столичные власти призвали всех киевлян, которые выходят на улицу, надевать медицинские маски. При этом отмечалось, что дети должны находиться дома, а взрослые должны выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Отметим, что в Киеве на данный момент подтверждены два случая коронавируса. Также экспресс-тест показал коронавирус у военного пенсионера, однако медики ждут полного исследования.

Как сообщалось ранее, правительство создает резервный фонд для борьбы с коронавирусом:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)
В Киеве из-за карантина закрывают ТЦ, рестораны, кафе и спортзалы (видео)Другие новости
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия
На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причину
На улицы Киева выведут Нацгвардию и полицию: в МВД назвали причинуДругие новости
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицы
Под Киевом из-за коронавируса начали мыть улицыДругие новости
Киев не планируют закрывать из-за коронавируса
Киев не планируют закрывать из-за коронавирусаДругие новости
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)
Общенациональный карантин: что происходит в супермаркетах Киева (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...