Киевляне вместо карантина устроили каникулы и гуляют в парках (фото)

С ужесточением карантинных мер в столице многие киевляне вместо ограничений устроили каникулы и вышли в парки. Также во многих районах города во дворах спокойно гуляют дети.
"Господа, это не карантин!!! Это маёвка. Вы в своём уме?!! Семьями с детьми, гуляете, пьёте, костры и прочие прелести. О рисках совсем никто не думает??" - пишут пользователи паблика Воскресенки и Радужного, публикуя фото прогуливающихся у озера людей.
Жители Голосеевского района сообщают, что в парке им. Рыльского по-прежнему работает канатный парк, продают кофе.
Аналогичная ситуация и в Оболонском районе:
Тем временем на Борщаговке жители активно обсуждают предложение организоваться на досуг с шашлыками.
Напомним, 18 марта столичные власти призвали всех киевлян, которые выходят на улицу, надевать медицинские маски. При этом отмечалось, что дети должны находиться дома, а взрослые должны выходить на улицу только в случае крайней необходимости.
Отметим, что в Киеве на данный момент подтверждены два случая коронавируса. Также экспресс-тест показал коронавирус у военного пенсионера, однако медики ждут полного исследования.
Как сообщалось ранее, правительство создает резервный фонд для борьбы с коронавирусом:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк