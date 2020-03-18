Киевляне вместо карантина устроили каникулы и гуляют в парках (фото)

С ужесточением карантинных мер в столице многие киевляне вместо ограничений устроили каникулы и вышли в парки. Также во многих районах города во дворах спокойно гуляют дети.

"Господа, это не карантин!!! Это маёвка. Вы в своём уме?!! Семьями с детьми, гуляете, пьёте, костры и прочие прелести. О рисках совсем никто не думает??" - пишут пользователи паблика Воскресенки и Радужного, публикуя фото прогуливающихся у озера людей.

Жители Голосеевского района сообщают, что в парке им. Рыльского по-прежнему работает канатный парк, продают кофе.

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Аналогичная ситуация и в Оболонском районе:

Тем временем на Борщаговке жители активно обсуждают предложение организоваться на досуг с шашлыками.

Напомним, 18 марта столичные власти призвали всех киевлян, которые выходят на улицу, надевать медицинские маски. При этом отмечалось, что дети должны находиться дома, а взрослые должны выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

Отметим, что в Киеве на данный момент подтверждены два случая коронавируса. Также экспресс-тест показал коронавирус у военного пенсионера, однако медики ждут полного исследования.

Как сообщалось ранее, правительство создает резервный фонд для борьбы с коронавирусом:

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