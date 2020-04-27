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Киевлянин делает уникальную мебель из запчастей самолетов (видео)

27 апреля, 19:28

Екатерина Степаненко

Не смотря на то, что элементы интерьера стоят по нескольку тысяч долларов, отбоя от клиентов нет

Стол из крыла самолета, или даже из турбины двигателя – киевлянин Андрей Сухин создает уникальную мебель. Он умело составляет ее из использованных запчастей и деталей самолетов.

Вот, к примеру, турбина пассажирского ИЛ-76 диаметром пять метров. Месяц колдовства, и деталь лайнера превратится такой обеденный стол с подсветкой.

"Из крыльев самолетов мы делаем столы и полки, из аварийных и входных дверей тоже столы письменные, журнальные столы. Из двигателей самолетов – и зеркала, и столы, и лампы осветительные. Также используются в работе капоты двигателей", – рассказывает инженер авиации и ракетно-космических комплексов Андрей Сухин.

Найти нужную старую деталь – непросто. Некоторые запчасти удается купить в Украине. Например, двигатель с советского ИЛ-96 мужчина приобрел как металлолом. Но большинство запчастей приходится заказывать за рубежом.

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Стоит оригинальный элемент интерьера пять тысяч долларов. Несмотря на немалую стоимость мебели от клиентов отбоя нет, говорит Андрей. Среди них преимущественно мужчины.

"Представьте себе, что часть вашего интерьера была когда-то частью летательного аппарата. С тысячами и сотнями тысяч взлетов и посадок, провела в воздухе десятки и сотни тысяч часов, пролетела миллионы миль по всему миру", – объясняет мастер.

Таких компаний, производящих мебель из запчастей в мире еще две. Американцы делают столы из автомобильных двигателей, а европейцы делают элементы интерьера из вертолетов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинская мебель покоряет международные выставки вышивками 18 века и казацкими оберегами. Такими идеями удивляют украинские мебельщики на мировых выставках в Париже и Нью-Йорке.

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самолет мебель металлолом запчасти детали

Источник: Сегодня

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