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Киевлянка собрала коллекцию орхидей со всего мира на одном балконе

Сегодня, 13:56

Жительница столицы дала советы, как правильно ухаживать за растениями

Киевлянка собрала коллекцию орхидей со всего мира на одном балконе Другие новости Жительница столицы дала советы, как правильно ухаживать за растениями

Киевлянка Ольга Карпин собрала в своей квартире несколько сотен орхидей со всего мира, которые цветут по 8-9 месяцев. Больше всего в коллекции жительницы столицы тех цветов, которые привычны украинским хозяйкам.

Существуют тысячи видов орхидей, а самыми красивыми считаются орхидеи из Юго-Восточной Азии. Там их самая большая "популяция" и порой такие цветы не похожи на магазинные. В коллекции Карпин орхидеи как из Азии, так и из Европы, в частности, из Голландии.

Хозяйка цветника отметила, что фалинопсисы и ванды любят прежде всего большую влажность и теплую температуру. Также она напомнила, что орхидеи следует растить в прозрачных горшках, так как растения осуществляют фотосинтез корнями, но есть и такие, которые растут в почве, – как "венерин башмачок".

Карпин посоветовала хозяйкам орхидей обращать внимание на корни растения: если они начинают белеть, то это первый признак необходимости полива. В воде орхидея должна стоят около 30 минут, позднее воду нужно слить, чтобы избежать образования гнили.

Подкормка орхидей осуществляется после полива с помощью пульверизатора, так как растения впитывают удобрения листьями, а не корнями. Цветы следует держать подальше от продуктов с сильным ароматом, чтобы они не заболели: от яблок, цитрусовых, кофе.

Ранее сообщалось, что полюбившаяся многим орхидея способна выкачать из обитателей дома всю энергию. Особенно опасна она для нерешительных, слабовольных людей.

Также напомним, что ученые нашли орхидею с лицом дьявола - сердцевина цветов темного фиолетово-бордового цвета и похожа на голову демона, а лепестки красные.

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Тег цветы, орхидеи, растения, комнатные растения

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