Киевлянка собрала коллекцию орхидей со всего мира на одном балконе

Жительница столицы дала советы, как правильно ухаживать за растениями

Киевлянка собрала коллекцию орхидей со всего мира на одном балконе 2019-03-07T13:56:00+02:00 Другие новости Жительница столицы дала советы, как правильно ухаживать за растениями

Киевлянка Ольга Карпин собрала в своей квартире несколько сотен орхидей со всего мира, которые цветут по 8-9 месяцев. Больше всего в коллекции жительницы столицы тех цветов, которые привычны украинским хозяйкам.

Существуют тысячи видов орхидей, а самыми красивыми считаются орхидеи из Юго-Восточной Азии. Там их самая большая "популяция" и порой такие цветы не похожи на магазинные. В коллекции Карпин орхидеи как из Азии, так и из Европы, в частности, из Голландии.

Хозяйка цветника отметила, что фалинопсисы и ванды любят прежде всего большую влажность и теплую температуру. Также она напомнила, что орхидеи следует растить в прозрачных горшках, так как растения осуществляют фотосинтез корнями, но есть и такие, которые растут в почве, – как "венерин башмачок".

Карпин посоветовала хозяйкам орхидей обращать внимание на корни растения: если они начинают белеть, то это первый признак необходимости полива. В воде орхидея должна стоят около 30 минут, позднее воду нужно слить, чтобы избежать образования гнили.

Подкормка орхидей осуществляется после полива с помощью пульверизатора, так как растения впитывают удобрения листьями, а не корнями. Цветы следует держать подальше от продуктов с сильным ароматом, чтобы они не заболели: от яблок, цитрусовых, кофе.

Ранее сообщалось, что полюбившаяся многим орхидея способна выкачать из обитателей дома всю энергию. Особенно опасна она для нерешительных, слабовольных людей.

Также напомним, что ученые нашли орхидею с лицом дьявола - сердцевина цветов темного фиолетово-бордового цвета и похожа на голову демона, а лепестки красные.

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