Киевлянкам стали реже присваивать звания "Мать-героиня"
В этом году знаком и льготами отмечены семь проживающих в столице матерей
В Киеве за последние семь лет в несколько раз сократилось количество семей, в которых бы женщинам присваивался статус "Матери-героини". Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.
"Если еще в 2012 году звания удостоились 107 киевлянок, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятеро и более детей (в том числе усыновленных), в 2018 году президентом присвоено всего 19 званий. В этом году знаком и льготами отмечены семь проживающих в столице матерей", - написал Пабат.
Напомним, что ранее в этом году в Украине президент присвоил 616 женщинам почетное звание "Мать-героиня".
Как сообщали новости "Сегодня", жительница Ровно Анна Котельня, которая родила восьмерых детей, не может доказать, что стала "Матерью-героиней": из-за путаницы в документах женщина не может получить соответствующий статус и положенных льгот. Как выяснилось, ошибка произошла в Польше, где украинка родила двойню – неправильно оформленное свидетельство и стало препятствием для получения почетного звания.
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