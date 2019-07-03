Киевлянкам стали реже присваивать звания "Мать-героиня"

В этом году знаком и льготами отмечены семь проживающих в столице матерей

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве за последние семь лет в несколько раз сократилось количество семей, в которых бы женщинам присваивался статус "Матери-героини". Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киеврады Александр Пабат.

"Если еще в 2012 году звания удостоились 107 киевлянок, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятеро и более детей (в том числе усыновленных), в 2018 году президентом присвоено всего 19 званий. В этом году знаком и льготами отмечены семь проживающих в столице матерей", - написал Пабат.

Напомним, что ранее в этом году в Украине президент присвоил 616 женщинам почетное звание "Мать-героиня".

Как сообщали новости "Сегодня", жительница Ровно Анна Котельня, которая родила восьмерых детей, не может доказать, что стала "Матерью-героиней": из-за путаницы в документах женщина не может получить соответствующий статус и положенных льгот. Как выяснилось, ошибка произошла в Польше, где украинка родила двойню – неправильно оформленное свидетельство и стало препятствием для получения почетного звания.

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