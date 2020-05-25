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Киево-Печерская Лавра открывается после карантина (фото и видео)

25 мая, 13:38

Мила Князьская-Ханова

На территорию уже можно зайти, но храмы все еще закрыты

В Киеве для посещений открылась Киево-Печерская Лавра. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Центра информации Украинской православной церкви Московского патриархата.

Еще утром полиция сняла охрану со входов в Киево-Печерскую Лавру, теперь попасть на территорию может любой желающий. Между тем, сами храмы пока закрыты. По данным Телеграм-канала PavlovskyNEWS, в администрации настоятеля пока не знают, когда начнутся открытые службы. Также ворота на замке на входе в центральную часть Лавры, куда раньше можно было попасть, купив билет.


Напомним, с 22 марта в Лавре службы проходили в закрытом режиме без участия прихожан – в режиме онлайн-трансляции. Информация о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре появилась 5 апреля, тогда же произошло закрытие на карантин. Территорию Лавры полиция взяла под охрану, не пуская туда посетителей.

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Однако, несмотря на изоляцию, в начале мая в Киево-Печерской Лавре были новые случаи инфицирования коронавирусом.

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, мы должны говорить, что на сегодняшний день есть 17 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад. Они находились на самоизоляции и сейчас уже после выхода из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование – у 17 человек выявили позитивный тест", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 7 мая.

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Отметим, что количество заболевших священнослужителей, которые живут на территории Лавры, точно неизвестно: за время пандемии озвучивались разные цифры. Также в Лавре было зафиксировано три смерти от коронавирусной инфекции: умерли архимандрит Нектарий (Коваленко), иеродьякон Наум и монах Никодим. Также умерла пожилая киевлянка, которая очень часто бывала в Лавре.

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Коронавирус также выявлен в Покровском Голосеевском и Ионинском монастырях, а также в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании.

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Источник: Сегодня

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