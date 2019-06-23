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Киевпрайд-2019 в Киеве: задержаны провокаторы, открыто уголовное производство

23 июня, 10:20

Еще до старта шествия задержанные готовили провокацию, им грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Нацполиция

Перед стартом Марша равенства в Киеве правоохранители задержали группы лиц, которые готовили провокации против участников марша. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что задержанных было девять человек – возраст злоумышленников от 18 до 48 лет. Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в отношении задержанных открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (подготовка к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Как сообщали новости "Сегодня", на шествие планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников КиевПрайда и представителей полиции. "На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета", – рассказывал начальник киевской полиции.

Напомним, в 2018 году в июле Марш равенства закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества, активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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Тег Киев, задержание, полиция, провокаторы, уголовное производство, Марш Равенства

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