Киевпрайд-2019 в Киеве: задержаны провокаторы, открыто уголовное производство

Еще до старта шествия задержанные готовили провокацию, им грозит до семи лет тюрьмы

Фото: Нацполиция

Перед стартом Марша равенства в Киеве правоохранители задержали группы лиц, которые готовили провокации против участников марша. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что задержанных было девять человек – возраст злоумышленников от 18 до 48 лет. Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также в отношении задержанных открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (подготовка к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Как сообщали новости "Сегодня", на шествие планировали пронести экскременты, расфасованные по презервативах. Противники Марша планировали закидать нечистотами участников КиевПрайда и представителей полиции. "На Парковой остановили автобус, который вез в центр 200 таких "снарядов" с дерьмом. Чтобы наполнить кондомы фекалиями, на Жуковом острове работала целая "лаборатория". А чтобы получить биоматериал, как признались задержанные, они разобрали четыре биотуалета", – рассказывал начальник киевской полиции.

Напомним, в 2018 году в июле Марш равенства закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества, активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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