Киеврада переименовала более 40 улиц: кем были люди, в честь которых их назвали

Фото: komr.gov.ua

Киеврада приняла решение о переименовании нескольких десятков улиц в столице. По данным КГГА, новые названия появились в Днепровском и Дарницком районах, а также в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах.

Большинство новых названий – в честь украинских деятелей культуры и науки, общественников, политиков и военных. Также есть названия, данные согласно истории местности. "Сегодня" разобралась, кем были люди, в честь которых теперь названы улицы города.

Голосеевский район: архитекторы, музыканты и целые семьи

В этом районе новые названия – у 14 улиц. В основном, их называли в честь писателей, историков и музыкантов. Один переулок назвали в честь исторического названия местности, а еще две улицы посвятили целым семьям, занимавшимся наукой:

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ул. Семьи Холодных – в честь трех братьев. Григорий был ученым, ставший жертвой террора большевиков, Алексей – музыкальным критиком, а Николай – выдающимся микробиологом и ботаником, основавшим украинскую школу физиологии растений. В честь академика Николая Холодного также назван институт ботаники НАН Украины.

– в честь трех братьев. Григорий был ученым, ставший жертвой террора большевиков, Алексей – музыкальным критиком, а Николай – выдающимся микробиологом и ботаником, основавшим украинскую школу физиологии растений. В честь академика Николая Холодного также назван институт ботаники НАН Украины. ул. Семьи Кистяковских , где выдающиеся деятели были, как минимум, в трех поколениях! Так, Александр Кистяковский был ученым-криминалистом и учил студентов Киевского университета. Его сыновья – также известные ученые, ставшие академиками: Владимир занимался исследованиями в химии, а Богдан – философией права и социологией. Третий сын – Игорь Кистяковский, был специалистом по гражданскому праву. Во времена Украинской державы в 1918 году стал министром внутренних дел, а после падения гетьмана Скоропатского – перебрался в Париж и стал членом массонской ложи. Кроме того, сын Богдана Кисятковского– Георгий, был ученым-химиком в США и известен как один из создателей первой атомной бомбы.

, где выдающиеся деятели были, как минимум, в трех поколениях! Так, Александр Кистяковский был ученым-криминалистом и учил студентов Киевского университета. Его сыновья – также известные ученые, ставшие академиками: Владимир занимался исследованиями в химии, а Богдан – философией права и социологией. Третий сын – Игорь Кистяковский, был специалистом по гражданскому праву. Во времена Украинской державы в 1918 году стал министром внутренних дел, а после падения гетьмана Скоропатского – перебрался в Париж и стал членом массонской ложи. Кроме того, сын Богдана Кисятковского– Георгий, был ученым-химиком в США и известен как один из создателей первой атомной бомбы. ул. Соломии Павлычко – названа в честь известной литературоведа и переводчицы Соломии Павличко, изучавшей теорию литературы и феминизм.

– названа в честь известной литературоведа и переводчицы Соломии Павличко, изучавшей теорию литературы и феминизм. ул. Владимира Горовица – в честь знаменитого пианиста-витруоза, сделавшего немало для культуры Украины и США.

– в честь знаменитого пианиста-витруоза, сделавшего немало для культуры Украины и США. ул. Елены Апанович – в память о историке, изучавшей Запорожскую Сечь и украинское казачество

– в память о историке, изучавшей Запорожскую Сечь и украинское казачество ул. Афины Пашко –в честь общественной активистки и поэтессы, которая была соратницей и супругой Вячеслава Черновола

–в честь общественной активистки и поэтессы, которая была соратницей и супругой Вячеслава Черновола ул. Архитектора Дьяченко – названа в честь профессора Дмитрия Дьяченко, который считается основателем стиля украинского необарокко. Его здания можно увидеть на улице Пушкинской (дом №7) и на территории сельхозакадемии, где по его проектам возвели несколько корпусов и общежитий.

– названа в честь профессора Дмитрия Дьяченко, который считается основателем стиля украинского необарокко. Его здания можно увидеть на улице Пушкинской (дом №7) и на территории сельхозакадемии, где по его проектам возвели несколько корпусов и общежитий. ул. Юрия Немирича – в память о деятеле времен Богдана Хмельницкого. Был дипломатом и считался одним из наиболее образованных людей украинского казачества, участвовал в Конотопской битве 1659 года.

– в память о деятеле времен Богдана Хмельницкого. Был дипломатом и считался одним из наиболее образованных людей украинского казачества, участвовал в Конотопской битве 1659 года. ул. Валериана Пидмогильного – названа именем представителя "расстреляного возрождения", писателя и переводчика.

– названа именем представителя "расстреляного возрождения", писателя и переводчика. пер. Костя Гуслистого - в честь этнографа и культуроведа, исследовавшего историю Украины средних веков

- в честь этнографа и культуроведа, исследовавшего историю Украины средних веков бульвар Тадея Рыльского – в честь культурного и общественного деятеля, который занимался образованием селян.

– в честь культурного и общественного деятеля, который занимался образованием селян. пер. Юровский – назван по историческому топониму. В месте, где он расположен, было село Юровка.

– назван по историческому топониму. В месте, где он расположен, было село Юровка. ул. Кирилла Гвоздика – в честь живописца-монументалиста, его работы можно увидеть в Национальном музее.

– в честь живописца-монументалиста, его работы можно увидеть в Национальном музее. ул. Филиппа Коновала – в честь единственного в истории украинца, награжденного орденом Креста Виктории. Знаменитый представитель украинской диаспоры в Канаде, ставший национальным героем этой страны.

Соломенский район: знаменитые авиаторы и кочевники

Здесь – переименований больше всего: свыше 20 новых названий! Новые имена улиц и переулков посвятили знаменитым украинским авиаконструкторам, легендарным личностям и даже целым народностям кочевников.

ул. Дмитрия Григорьевича – в честь авиаконструктора, создавшего первый гидроплан (самолет, который может взлетать и садиться на водную поверхность)

– в честь авиаконструктора, создавшего первый гидроплан (самолет, который может взлетать и садиться на водную поверхность) ул. Профессора Делоне – в честь ученого-математика, который основал Киевское общество воздухоплавания

– в честь ученого-математика, который основал Киевское общество воздухоплавания ул. Архипа Люльки – в честь знаменитого конструктора авиационных двигателей

– в честь знаменитого конструктора авиационных двигателей ул. Федора Андерса – носит имя конструктора, создавшего первый в Украине дирижабль

– носит имя конструктора, создавшего первый в Украине дирижабль ул. Антона Ждановича – в честь государственного и военного деятеля, соратника Богдана Хмельницкого во времена освободительной войны

– в честь государственного и военного деятеля, соратника Богдана Хмельницкого во времена освободительной войны ул. Сергея Высоцкого – названа именем археолога, который исследовал надписи и фрески в Софии Киевской, оставленных там в древние времена

– названа именем археолога, который исследовал надписи и фрески в Софии Киевской, оставленных там в древние времена ул. Михаила Лучкая – в честь языковеда, изучавшего диалекты и фольклор Закарпатья. Также был настоятелем Ужгородского Свято-Преображенского храма

– в честь языковеда, изучавшего диалекты и фольклор Закарпатья. Также был настоятелем Ужгородского Свято-Преображенского храма ул. Нила Хасевича – в честь известного художника-графика, который был членом ОУН и посвятил жизнь национально-вызволительной борьбе

– в честь известного художника-графика, который был членом ОУН и посвятил жизнь национально-вызволительной борьбе ул. Сергея Шишко – известный художник времен СССР

– известный художник времен СССР ул. Александра Богомазова – в честь известного графика и живописца

– в честь известного графика и живописца ул. Ханны Арендт – в честь политолога-теоретика из США, посвятившая немало работ тоталитарному режиму

– в честь политолога-теоретика из США, посвятившая немало работ тоталитарному режиму ул. Сильвестра Косова – в честь митрополита Киевский, Галицкий и всея Руси времен XVII века

– в честь митрополита Киевский, Галицкий и всея Руси времен XVII века ул. Генерала Павленко – в честь генерала-хорунжего армии Украинской Народной Республики

– в честь генерала-хорунжего армии Украинской Народной Республики ул. Гренджи-Донского – в память об известном писателе и драматурге, который был активным общественным деятелем и одним из создателей Карпатской Украины.

– в память об известном писателе и драматурге, который был активным общественным деятелем и одним из создателей Карпатской Украины. ул. Василия Седляра – в честь выдающегося художника-монументалиста и графика

– в честь выдающегося художника-монументалиста и графика ул. Ивана Билыка – в честь писателя и переводчика

– в честь писателя и переводчика ул. Михаила Дерегуса – в честь художника, создавашего работы в технике графики и живописи

– в честь художника, создавашего работы в технике графики и живописи пер. Маруси Чурай – назван в честь легендарной украинской певицы и поэтессы времен казацкой эры. Ей приписывают авторство знаменитых песен: "Ой не ходи, Грицю", "Засвіт встали козаченьки" и других.

– назван в честь легендарной украинской певицы и поэтессы времен казацкой эры. Ей приписывают авторство знаменитых песен: "Ой не ходи, Грицю", "Засвіт встали козаченьки" и других. пер. Степана Ерастова – в честь мецената, финансировавшего украинское культурное движение на Кубани и ставшего одним из основателей Украинской Центральной Рады.

– в честь мецената, финансировавшего украинское культурное движение на Кубани и ставшего одним из основателей Украинской Центральной Рады. ул. Скифская – носит имя кочевых племен, которые во второй половине VII в. до н.э.– III в. до н.э. обитали в Северном Причерноморье. Кочевники "отметились" и в Киеве: возле Жулян археологи обнаружили и изучили несколько скифских курганов.

– носит имя кочевых племен, которые во второй половине VII в. до н.э.– III в. до н.э. обитали в Северном Причерноморье. Кочевники "отметились" и в Киеве: возле Жулян археологи обнаружили и изучили несколько скифских курганов. пер. Сарматский – в честь еще одного воинственного кочевого народа. К их потомкам себя причисляли казаки.

Еще несколько переименований – в Дарницком районе. Тут новые названия получили три улицы:

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ул. Андрея Кызыла – в честь Героя Украины, бойца 72-й бригады, который погиб в боях под Авдеевкой в начале 2017 года

– в честь Героя Украины, бойца 72-й бригады, который погиб в боях под Авдеевкой в начале 2017 года ул. Милены Рудницкой – в честь ,главы центральной управы Союза украинок, журналистки, педагога и общественного деятеля

– в честь ,главы центральной управы Союза украинок, журналистки, педагога и общественного деятеля ул. Петра Радзиня – командующего Национальных вооруженных сил Латвии, который в 1918 году перешел в Украинскую армию гетмана Скоропадского, а позже – в армию Украинской Народной Республики.

Также мы писали о том, что в Шевченковском районе появилась улица Амины Окуевой – известной активистки и участницы АТО. Она погибла в октябре 2017 года, машину, в которой женщина ехала с мужем, Адамом Осмаевым, расстреляли.

В честь еще одного ветерана АТО – Андрея Аболмасова, – назвали улицу в Днепровском районе. Он был активным участников Революции достоинства, а позже погиб в боях на Востоке Украины.

Напомним, в июле 2016 года Киеврада переименовала Московский проспект в Киеве на проспект Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов (ОУН). А в июне 2017 года столичные депутаты проголосовали за переименование проспекта Генерала Ватутина на проспект Романа Шухевича в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА). 25 июня 2019 года Окружной админсуд оба решения отменил.

Отметим, что не так давно в Киеве появилась улица в честь американского сенатора Джона Маккейна.

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