Киеврада разорвала договор аренды земли с застройщиком на Андреевском спуске

Киеврада расторгнет договор аренды земли с ООО "Маркон", которое является застройщиком на Андреевском спуске, 14-16. Данное решение поддержали 99 депутатов.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко в ходе сессии Киеврады, ранее земельная комиссия поддержала расторжение соглашения с застройщиком. Градоначальник уточнил, что застройщик не доплатил городу почти миллион гривен, не реагировал на возмущение общественности, не слышал властей города о том, каким должно быть здание в историческом центре столицы.

"Вместо того чтобы подготовиться к градостроительному совету, подготовить все документы, подтверждающие законность строительства, представить макет здания, застройщик продолжил работы на объекте. Мы демонтировали строительный кран, чтобы остановить дерзкое строительство, однако и это не помогло. Поэтому сегодня мы должны сделать следующий шаг: рассмотреть и принять решение о расторжении договора об аренде земли", – добавил мэр.

Как известно, на Андреевском спуске, 14-16 намеревались построить 7-этажный отель с мансардой. В комплекс должны были войти отель на 182 номера, ресторан, фитнес-центр и паркинг на 25 машиномест. Планировалось, что здание отеля будет до 30 м в высоту. Генподрядчиком выступила одесская фирма "Кадорр-Украина" бизнесмена Аднана Кивана. В июне 2018 года Киеврада поддержала расторжение договора аренды с застройщиком отеля, однако стройка продолжилась.

9 ноября на стройплощадке отеля на Андреевском спуске неизвестные мужчины подорвали несколько петард. После этого полиция закрыла доступ на площадку и провела расследование.