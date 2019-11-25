Киевская парикмахерша теперь готовит изысканные десерты: видео

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Жительница киевской области Леся Хоменко восемнадцать лет проработала парикмахером и внезапно решила перепрофилироваться в кондитеры. Женщина теперь умеет готовить десерты на международном уровне.

Отложить парикмахерские ножницы, краску для волос и взять в руки кондитерские принадлежности Леся решилась два года назад, когда у нее обнаружили аллергию на косметику. Правда, и сейчас где-то на кухне появляются парикмахерские инструменты.

"И не просто так. А сейчас еще будем феном", – объясняет Леся.

Заканчивает украшения торта, яблочный зефир и еще параллельно начинает приготовления необычного хлеба – шоколадного "Брауни" с бананом. Брауни отличает от обычного шоколадного торта тем, что в его рецепте почти нет муки. Вместо нее к десерту добавляется какао. Готовится этот американский десерт минимум два часа. Впрочем, после приготовления его нужно еще сутки держать в холодильнике и уже после этого его можно подавать к столу.

Навыки кондитера международного уровня Леся получила в всемирно известном заведении Парижа. Говорит, там научилась не только создавать рецепты собственных десертов, но и усвоила главное правило создателя сладкого:

"Очень важна температура. Температура помещения, температура ингредиентов, которые мы выпекаем. И соответственно от этого зависит качество. Раньше я не придавала этому значения. А это важно!"

"Сладкое" дело еще и прибыльное, ведь на заказ девушка готовит только эксклюзивные десерты. Даже ингредиенты для сладостей заказывает дорогие и только за границей.

"Все ее изделия очень тщательно продуманы. Мой фаворит из десертов, наверное, муссовый торт. Моя семья очень любит птичье молоко", – рассказывает Екатерина Стельмах, подруга Леси.

В планах девушки вскоре открыть лавку сладостей.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что новая кулинарная мода набирает популярность в Украине. Кондитеры делают сладости из акации, роз, фиалок и даже одуванчиков.

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