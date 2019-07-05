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Киевские коммунальщики ищут самую лучшую клумбу столицы

5 июля, 12:35

"Киевзеленстрой" огласил конкурс

Фото: «Киевзеленстрой»
Фото: «Киевзеленстрой».

"Киевзеленстрой" огласил конкурс на лучшую клумбу Киева. Все желающие могут в соцсетях выложить фото озеленения в своем дворе. Далее нужно поставить отметку @zelenbud @3m2 и хештег #я_садівник.

Итоги конкурса подведут 25 июля, а победитель получит визуализацию ландшафтного дизайна и его воплощение в своем дворе спецами от "Киевзеленстроя".

Ранее мы писали, что в Киеве на Оболони жильцы одной из жилых многоэтажек решили засадить клумбу под окнами не цветами, а картошкой.

Напомним, что в спальном районе Киева неизвестные похитили несколько сотен высаженных цветов и кустов. Коммунальщики говорят, это повторяется из года в год по всем паркам и скверам страны. Убытки достигают десятков тысяч гривен. Так, в небольшом сквере на Троещине сделали маленький оазис в окружении шумных многоэтажек, высадив в нем несколько сотен кустов можжевельника. Впрочем, старания коммунальщиков не были оценены, и почти все новые насаждения украли. Причем в парке в этом же районе неизвестные вырвали из клумб почти полтысячи тюльпанов.


Также сообщалось, что по данным "Киевзеленстроя", в этом году уже было похищено 11 деревьев и 1090 кустов, массово выкапывают и цветы на клумбах, которых пока и так не особо много. Больше всего таких случаев зафиксировано в Деснянском и Святошинском районах.

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Тег Киев, конкурс, клумба

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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