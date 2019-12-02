Киевские моржи открыли купальный сезон 2019-2020 – видео

Любители зимнего купания делятся историями излечения от астмы, а иммунологи не одобряют

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Зима – время купаться, считают киевские моржи. Им было невтерпеж дождаться снега и морозов. Открыли сезон накануне. Новый сезон моржевания стартовал с танцами и развлечениями.

"Я человек, который любит пробовать новые вещи, в том числе и экстремальные с удовольствием попробую", – говорит Ольга Беспалая, жительница Киева. Которая собралась впервые нырнуть в Днепр зимой.

А вот Виктория Билан купается в ледяной воде уже больше десяти лет. Моржевание помогло оправиться от аварии и забыть о простудах.

"Наступает осень, зима, люди все начинают болеть и падать в депрессию, а у нас все прекрасно. Восприятие жизни поменялось", – рассказывает опытный морж Виктория.

О пользе моржевания говорит и Василий Завадский. Мужчина ныряет в холодную воду уже сорок лет. Смог вылечить астму и целый букет заболеваний:

"Врачи говорили, что я не жилец. Отец сказал, что я не для этого живу, чтоб помирать, нашел дедушку педиатра, а тот говорит: оставьте парня в покое, пусть занимается спортом и закаляется".

Моржевание объединяет людей, говорит актер Вадим Залесский. Видео с танцами у проруби набирает тысячи просмотров. К движению закаливания ежегодно присоединяются люди со всей Украины.

"Интернет позволяет увидеть, как мы плаваем, находясь в Конго, в Маями. Нас смотрят и в Одессе, где море становится холодным, в других странах, пишут нам", – делится Вадим Залесский, морж.

Минусовая температура на улице этих смельчаков не пугает. Ведут себя так, будто сейчас разгар лета. После погружения впечатлениями делится дебютантка Оля:

"Ощущения необычные, это стоит попробовать"

А вот иммунолог Борис Скачко такого хобби не одобряет. Объясняет резкий перепад температур – настоящий стресс для сосудов и суставов:

"Я бы сказал, что закаливание – это один из видов наркомании, когда повышается уровень гормонов и надпочечники маскируют все воспалительные процессы в организме. Закаливание не лечит. Если бы это было так, то у нас бы все население Киева переместилось бы в Гидропарк".

Для закаливания организма врач советует контрастный душ и обтирание. Этого достаточно, чтобы сердечно сосудистая-система и кожа были в тонусе.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разобрались во всех тонкостях закаливания и выяснили, с чего начать, чтобы не навредить здоровью. Если вы пока не готовы окунуться в прорубь, начать можно дома из холодного или контрастного душа. В домашних условиях это можно делать систематически, ежедневно.

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