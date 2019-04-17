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Киевские пляжи начали готовить к купальному сезону

Сегодня, 14:56

Искупаться можно будет на 14 пляжах

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

КП "Плесо" в этом году планирует открыть 14 пляжей для массового отдыха киевлян на водных объектах, где возможно купание. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также будут открыты 18 мест массового отдыха населения на водных объектах в столице, где можно будет отдохнуть без купания.

"Подготовка к началу сезона началась", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в этом году к кандидатской стадии европейской организации представлены восемь столичных пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". В прошлом году эту премию получили семь пляжей - "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".

Ранее сообщалось, что в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. По традиции, он должен стартовать уже 1 мая. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.

Также мы писали, что в Донецкой области прокуратура привлекла к суду пенсионера из села Курицыно, который на своей земле выкопал пруд – сейчас ему грозит штраф.

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Тег отдых, Киев, пляж, плесо

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