Киевские пляжи начали готовить к купальному сезону
Искупаться можно будет на 14 пляжах
КП "Плесо" в этом году планирует открыть 14 пляжей для массового отдыха киевлян на водных объектах, где возможно купание. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Также будут открыты 18 мест массового отдыха населения на водных объектах в столице, где можно будет отдохнуть без купания.
"Подготовка к началу сезона началась", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что в этом году к кандидатской стадии европейской организации представлены восемь столичных пляжей для получения международной экологической награды "Голубой флаг". В прошлом году эту премию получили семь пляжей - "Детский", "Золотой", "Пуща-Водица", "Венеция", "Молодежный", "Галера" и "Радуга".
Ранее сообщалось, что в Одессе уже готовят пляжи к курортному сезону. По традиции, он должен стартовать уже 1 мая. Спецкомиссия обследует побережье, а водолазы проверяют морское дно.
Также мы писали, что в Донецкой области прокуратура привлекла к суду пенсионера из села Курицыно, который на своей земле выкопал пруд – сейчас ему грозит штраф.
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