Киевские пляжи открыли для купания

Киевские пляжи уже открыли для купания – после выводов Госпродпотребслужбы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге 19 июня.

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"Городские пляжи открыли для купания. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха без купания. Какие именно – можно ознакомиться на сайте коммунального предприятия "Плесо". Госпродпотребслужба провела лабораторные исследования воды. Проверили и качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах", - сказал городской глава.

По его словам, за последние несколько лет город обновил шесть городских пляжей. На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты.

"Помните, в прошлом году говорили, что город завозит песок с Багам? И многие поверили. Это хорошо, что песок из Днепра так выглядит! На пляжах столицы его просеивают с помощью специальных машин, которые закупил город", – заявил Кличко.

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Также мэр напомнил, что открытие пляжей – это очередной тест на осознанность для киевлян.

"Коронавирус никуда не делся. И на пляжах тоже надо соблюдать элементарные правила безопасности – социальная дистанция, санитайзер", – акцентировал он.

Кличко также уточнил, что в этом году увеличилось количество киевских пляжей, получивших международную награду "Голубой флаг". Это значит, что они соответствуют более 30-ти критериям качества и безопасности. Вчера такой "Голубой флаг" подняли на пляже "Троещина". Кроме него "Голубой флаг" получили еще семь городских пляжей.

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Смотрите видео, как выглядит обновленный пляж "Троещина".

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Также смотрите фото с пляжа:

Отметим, что ранее столичные пляжи были забиты людьми, несмотря на запрет на купание и карантин.

Ранее сообщалось, что в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте. В частности, новости "Сегодня" писали о проверках пассажиров в метро.

Также смотрите, соблюдают ли киевляне карантин:

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