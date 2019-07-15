Киевские школьники получат карты с чипами (инфографика)

Заказать новый электронный ученический билет можно будет в "Личном кабинете киевлянина"

Фото: AFP

В новом учебном году столичные школьники должны получить умные электронные ученические билеты вместо старых картонных. С 1 ноября только по таким карточкам дети смогут ездить в общественном транспорте Киева бесплатно. Но у родителей пока много вопросов и претензий.

Как сообщили в КГГА, функция заказа нового электронного ученического билета в виде пластиковой карты вскоре появится в "Личном кабинете киевлянина" на портале my.kyivcity.gov.ua. Здесь родители должны зарегистрироваться, подтвердить данные с помощью цифровой подписи или BankID и самостоятельно заполнить данные о своем ребенке, а также добавить его фото.

"Услуга будет доступна с начала учебного года. Она будет предоставляться в несколько этапов: отправленная заявка попадает в учреждения образования, где ее проверяют и подтверждают, после чего передают заказ на печать ученических билетов. Новые ученические не только дадут право школьникам на бесплатный проезд, но благодаря им родители смогут отслеживать в "личном кабинете" перемещение ребенка по городу", — пояснили в Департаменте образования КГГА.

Также известно, что в общественном транспорте дети должны будут валидировать свои билеты, это позволит вести точный учет "школьных" поездок.

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ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ. Тендер на изготовление и закупку электронных ученических уже оглашен. Согласно документации, заказывают 300 тысяч карт, которых должно хватить для всех школьников. Ожидаемая стоимость — 31,3 млн грн. Сумма, отметим, довольно внушительная. В КГГА уточняют, что в первый раз ученические е-билеты будут предоставляться бесплатно. А вот в случае потери документа его можно будет заказать повторно, но уже за деньги. Правда, какую сумму придется выложить родителям, пока никто не знает. Возможно, это будет 50 грн — столько, к примеру, стоит транспортная карта Kyiv Smart Card.

У родителей уже возник ряд вопросов.

"Дети часто теряют ученические. Бумажный можно было купить за десятку в любом переходе. В течение дня в него вклеивали фото и ставили печать. И все, проблема решена. Теперь же, наверняка, электронная карта будет стоить дороже. И к тому же непонятно, как долго при утере будут делать новый е-билет и как в это время должен ездить ребенок. Платить на общих основаниях?" — уже возмущены родители.

Также многих смущает необходимость регистрации в "личном кабинете", мол, что делать тем, у кого нет BankID.

"Еще весной в нашей школе просили предоставить свидетельства о рождении детей. Поясняли, что создается реестр, по которому и будут выдавать новые ученические. Теперь оказывается, что нужно еще лично отправлять какие-то заявки. Почему нельзя все сделать централизованно в школе?" — рассуждает жительница Святошино Ирина Жукевич.

В КГГА пока все нюансы разъяснить не смогли. Это обещают сделать ближе к началу учебного года.

БЕЗ ЖЕТОНОВ. Тем временем в общественном транспорте продолжается тестирование новой системы оплаты проезда. Напомним, столица полностью перейдет на е-билет до 30 октября, то есть почти через 100 дней.

"Киевляне, которые уже пользуются электронным билетом, рассчитались за проезд безналично 32 миллиона раз", — привел цифры глава департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В рамках реформы в метро постепенно отказываются и от жетонов. В подземке сообщают, что с сегодняшнего дня жетоны не будут продавать и принимать в одном из вестибюлей станции "Нивки" (выход к пожарной части) и в одном вестибюле "Ипподрома" (выход к ипподрому). Ранее на станциях отключили автоматы по продаже жетонов. Уже через три месяца, как говорят в подземке, такого способа оплаты не будет нигде.

Ранее сообщалось, что отказ от жетонов в столичном метро спровоцировал большие очереди на станциях "Теремки" и "Вокзальная".

Также отметим, что ранее в Киеве участились случаи транспортного мошенничества: молодые люди покупают ученические билеты и используют их в коммунальном транспорте для бесплатного проезда. Не так давно в одном из сообществ в Telegram разгорелась дискуссия об особенностях использования поддельных документов: по словам одного из липовых "школьников", за это может грозить серьезный штраф и даже тюремный срок.

Тем временем в Киеве местный житель призывал власти ввести плату за въезд в столицу.

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