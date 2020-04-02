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Киевских священников из-за коронавируса призвали проводить службы онлайн

2 апреля, 10:58

Наталья Руда

Виталий Кличко призвал жителей столицы праздновать Пасху дома

Мэр Киева Виталий Кличко призвал представителей всех религиозных конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятий с большим скоплением людей. В частности, во время празднования Пасхи. Кроме того, он попросил священнослужителей проводить онлайн-службы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко провел встречу с представителями всех конфессий и призвал не собирать людей в церквях на Пасху.

"Я понимаю, что большой светлый праздник Пасха, я понимаю, что после зимы мы все устали и хотим общения, но, тем не менее, мы должны делать все, чтобы придерживаться ограничений неделю-две-три, для того, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал Кличко.

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Также он уточнил, что призвал священников по возможности проводить онлайн-службы и находить любую возможность объяснять людям, почему коронавирус опасен.

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"Поэтому еще раз призываю каждого отпраздновать этот праздник (Пасхи. – Ред.) в кругу семьи. Так будет безопаснее", - резюмировал Кличко.

Отметим, что в столице и Киевской области режим ЧС и карантин продлятся, по меньшей мере, до 24 апреля. Смотрите в сюжете, почему украинцы массово нарушают карантин:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин священники

Источник: Сегодня

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