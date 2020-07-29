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Киевским предпринимателям будут компенсировать 99% от суммы процентов по кредитам

29 июля, 13:49

Наталья Руда Наталья Руда

Соответствующее решение принял Киевсовет

В Киеве будут компенсировать 99% от суммы процентов по кредитным договорам. Соответствующее решение принял Киевсовет. Об этом на брифинге 29 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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"Вчера Киевсовет принял еще одно важное решение для поддержки малого и среднего бизнеса столицы. Теперь до 31 декабря город будет компенсировать предпринимателям 99% от суммы процентов по кредитным договорам. Тем, которые заключены или будут заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками. То есть бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1 процента годовых", – рассказал Кличко.

Также он показал небольшой ролик о других мерах поддержки бизнеса в Киеве:

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Не так давно в Киеве отменили уплату паевого взноса для летних площадок кафе и ресторанов.

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Новости "Сегодня" писали, что нынешний коронакризис по масштабам разрушительного действия на экономику сравнивают с Великой депрессией. Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что страна уже выходит из кризиса. Он обратил внимание, что тяжелыми для экономики месяцами были апрель и май, но в июне уже запустились экономические процессы.

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бизнес Киев карантин кредиты Виталий Кличко Киеврада

Источник: Сегодня

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