Киевским предпринимателям, работающим на рынках в карантин, грозит до трех лет тюрьмы

Бизнесменов призвали "не ждать приезда служб, а закрыть свои магазины, киоски, МАФы, места на рынках уже сегодня"

С 18 марта в Киеве запрещена работа предприятий рыночной сети любой формы собственности и подчинения из-за карантина. Нарушителей будут наказывать в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины – штраф до 100 необлагаемых минимумов, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, мониторить рынки будут Департамент промышленности и развития предпринимательства, районные госадминистрации совместно с копами.

"Я подписал отдельное поручение, которое предусматривает проверку и мониторинг совместно с подразделениями Национальной полиции Украины несанкционированной работы рынков. И в случае выявления таких фактов будут приняты меры в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса Украины. А именно: нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", - заявил заместитель главы КГГА Владимир Слончак.

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Действие запрета продлится до 3 апреля. Также Слончак призвал предпринимателей "не ждать приезда служб, а закрыть свои магазины, киоски, МАФы, места на рынках уже сегодня".

Напомним, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС в Киеве закрыла на карантин "Бессарабский рынок", "Владимирский рынок" и "Житний рынок". Также остановлено проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.

Также, по данным КГГА, была максимально ограничена работа всех торговых точек, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Напомним, в Киеве с 12 марта ввели карантин, однако с 17 марта его ужесточили. В городе не работают школы, детсады, университеты, метро, электрички, ТРЦ.

В Киевской области ввели режим чрезвычайном ситуации, также ограничения из-за коронавируса действуют по всей Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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