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Киевский фуникулер будет бесплатно катать пассажиров за поцелуй

Сегодня, 11:27

Для пассажиров в День всех влюбленных будут действовать особые условия проезда

Instagram.com/kyivpastrans
Instagram.com/kyivpastrans.
Киевский фуникулер будет бесплатно катать пассажиров за поцелуй //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d48/375/5c5d4837584d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d48/375/5c5d4837584d3.jpg Другие новости Для пассажиров в День всех влюбленных будут действовать особые условия проезда

Киевский фуникулер будет бесплатно возить пассажиров за объятия или поцелуй в День всех влюбленных.

Как сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс", с 8.00 до 9.00 14 февраля киевлянам и гостям столицы предложат особы условия проезда. Так, пассажир по собственному желанию может обнять и/или поцеловать своего спутника – и проехаться на фуникулере, не заплатив за проезд.

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Также в этот день будут действовать билеты-валентинки и разыгрываться 10 проездных.

Напомним, в прошлом году столичные власти снова заговорили о масштабной реконструкции фуникулера и замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами. К работам планируют приступить в этом году, обойтись они могут в 140 млн грн.

Также сообщалось, что со времен 1905 года, когда был запущен столичный фуникулер, он пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов.

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Тег транспорт, фуникулер, день валентина, Киевпасстранс, день всех влюбленных

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