Киевский фуникулер будет бесплатно катать пассажиров за поцелуй
Для пассажиров в День всех влюбленных будут действовать особые условия проезда
Киевский фуникулер будет бесплатно возить пассажиров за объятия или поцелуй в День всех влюбленных.
Как сообщает пресс-служба КП "Киевпасстранс", с 8.00 до 9.00 14 февраля киевлянам и гостям столицы предложат особы условия проезда. Так, пассажир по собственному желанию может обнять и/или поцеловать своего спутника – и проехаться на фуникулере, не заплатив за проезд.
Также в этот день будут действовать билеты-валентинки и разыгрываться 10 проездных.
Напомним, в прошлом году столичные власти снова заговорили о масштабной реконструкции фуникулера и замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами. К работам планируют приступить в этом году, обойтись они могут в 140 млн грн.
Также сообщалось, что со времен 1905 года, когда был запущен столичный фуникулер, он пережил несколько масштабных реконструкций. В том числе – четыре замены вагонов.
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