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Киевский художник символически соединил Шевченко с лосем

Сегодня, 07:47

Проект направлен на привлечение внимание к проблеме браконьерства

Фото: UAnimals в Facbook
Фото: UAnimals в Facbook.
Киевский художник символически соединил Шевченко с лосем //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fbb/760/5c8fbb76066bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fbb/760/5c8fbb76066bd.jpg Другие новости Проект направлен на привлечение внимание к проблеме браконьерства

Автор нашумевшей выставки "Квантовый прыжок Шевченко" Александр Грехов создал для соцсетей оригинальные постеры с исчезающими животными Украины. По просьбе зоозащитников он изобразил краснокнижных зверей в образе Кобзаря.

Фото: UAnimals в Facbook
Фото: UAnimals в Facbook

Фото: UAnimals в Facbook
Фото: UAnimals в Facbook

Активисты таким образом надеются привлечь внимание общественности к проблеме браконьерства и охоты на редких зверей. Главными героями сюжетов стали: лось, которого собираются исключить из Красной Книги Украины; рысь – из-за охотников ее особей в стране осталось около полутысячи; тритон-карпатский, живущий только в украинских горах. Необычный образ примерил и самый редкий обитатель украинских лесов – бурый медведь.

Фото: UAnimals в Facbook
Фото: UAnimals в Facbook

Напомним, "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовятся к смене сезона. Звонкое пение птиц и оживленные голоса зверей слышно уже на подходе к зверинцу. По словам директора зоопарка Игоря Белякова, большинство питомцев, которых здесь около 1500, нормально переносят холода и с удовольствием проводят солнечные зимние дни на улице. К примеру, краснокнижные амурские тигры очень любят резвиться в снегу, но в этом году такого удовольствия было мало.

Также мы писали, что в Киеве для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы.

Ранее сообщалось, что полицейский на глазах у своего трехлетнего сіна поиздевался над животным.

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Тег Киев, животные, красная книга

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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