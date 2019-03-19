Киевский художник символически соединил Шевченко с лосем
Проект направлен на привлечение внимание к проблеме браконьерства
Автор нашумевшей выставки "Квантовый прыжок Шевченко" Александр Грехов создал для соцсетей оригинальные постеры с исчезающими животными Украины. По просьбе зоозащитников он изобразил краснокнижных зверей в образе Кобзаря.
Активисты таким образом надеются привлечь внимание общественности к проблеме браконьерства и охоты на редких зверей. Главными героями сюжетов стали: лось, которого собираются исключить из Красной Книги Украины; рысь – из-за охотников ее особей в стране осталось около полутысячи; тритон-карпатский, живущий только в украинских горах. Необычный образ примерил и самый редкий обитатель украинских лесов – бурый медведь.
Напомним, "Сегодня" побывала в одесском зоопарке и выяснила, как братья наши меньшие готовятся к смене сезона. Звонкое пение птиц и оживленные голоса зверей слышно уже на подходе к зверинцу. По словам директора зоопарка Игоря Белякова, большинство питомцев, которых здесь около 1500, нормально переносят холода и с удовольствием проводят солнечные зимние дни на улице. К примеру, краснокнижные амурские тигры очень любят резвиться в снегу, но в этом году такого удовольствия было мало.
Также мы писали, что в Киеве для бездомных котов появятся деревянные будки, в которых могут поместиться до десяти животных. В таком домике коты могут спать и есть. Обустраивать кошачьи домики будет благотворительный проект "Котохата", который уже начал принимать заявки от жителей столицы.
Ранее сообщалось, что полицейский на глазах у своего трехлетнего сіна поиздевался над животным.
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