Киевский пенсионер превратил подъезд в Версаль: на картины едут смотреть со всей Украины

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Реклама

Киевский пенсионер на собственном примере доказал, что любую серую столичную панельку можно превратить в настоящее произведение искусства и содержать ее в чистоте и порядке.

В 2016 году сайт "Сегодня" рассказывал о Владимире Чайке, который превратил лестничную клетку в жилом доме по улице Радужной, 11-а, в настоящий Версаль. Мы вновь отправились к Владимиру Васильевичу в гости. Он продолжает украшать свой подъезд и сейчас доделывает лестничный пролет на пятом этаже.

Мастера встречаем за работой на пятом этаже. Он как раз грунтовал стену. В глаза бросается репродукция картины Рубенса, которую он уже установил на стене в зоне лифта. Картина объемная и в рамке с позолотой, осталось вокруг нее навести красоту.

"Я полностью закончил работы на седьмом и шестом этажах. Кое-что поменял, кое-что добавил и перешел на пятый этаж. Практически сделал больше половины его площади. На стене – автопортрет великого Рубенса с женой Изабеллой. Дальше картина итальянского художника под названием "Весенние каникулы". Всего я уже установил на стенах в парадном 16 женских портретов и восемь картин-репродукций. Еще как минимум 5 планирую установить. Но это будет не скоро. Я – не спешу", – поясняет нам мастер.

Владимир Чайка любит поразмышлять о великих писателях и их женах. Среди портретов на стенах парадного – легендарная Мона Лиза и жена поэта Александр Пушкина – Наталья Гончарова. Мастер хорошо знает биографию и творчество Пушкина, Джека Лондона, Толстого, Жуль Верна, Стельмаха, Бальзака. Восхищается женской красотой прошлых веков.

Кстати, именно жена вдохновила его украшать подъезд и продолжает это делать, во всем помогает супругу. Хотя, украсить в таком стиле их квартиру не позволила.

"Поначалу я думал красиво оформить только лестничную клетку возле своей квартиры. Но соседи попросили сделать весь этаж. Потом попросили расшириться еще на один. Теперь моим планом является закончить украшать лестничную клетку до четвертого этажа и на этом пока остановиться. Работу на 7 этаже я называю "Весна" и "Лето", шестой у меня – "Зима", пятый – "Осень". Получились – времена года", – говорит мастер.

Видео: Сегодня

Он с детства любил искусство, а со временем освоил технологию изготовления лепнины. С формами Чайке помог его хороший знакомый, который научил секретам мастерства. Украшать подъезд дома Владимир Васильевич начал еще около 20 лет назад, чтобы жить в нем было нескучно и приятно. Чайка украсил зеркалом и картинами даже кабину лифта, а мусоропровод превратил в античную колонну.

Владимир Васильевич говорит, что украшение подъезда это для него не работа, а хобби.

Делает все за личные средства. Ему с финансами помогает сын. Отмечает, что за годы стройматериалы и краска существенно подорожали. Но он, как и прежде, с соседей денег не берет.

"Если я буду брать деньги, то это превратится в работу. А так – это хобби. Появилось вдохновение и желание – стал и сделал. Соседи относятся с благодарностью к тому, что я делаю. Когда ко мне приехали журналисты и сняли сюжет, так жэк по всему стояку поменял старые деревянные окна на новые пластиковые. Теперь приятно работать в тепле. Нужно еще отремонтировать старую батарею на этаже, чтобы случайно не прорвало. Хотя ЧП и так случаются. Два года назад, неизвестные хулиганы после новогодних праздников разбили статуэтки сов и ангелов возле окон. Пришлось все восстанавливать...", – рассказывает нам мастер.

Видео: Сегодня

Он увлеченно показывает нам репродукции новых картин, которые установил на стенах и оформил лепниной, и в восторге от небольших статуэток принца и принцессы.

"Например, вот эта репродукция называется "Качели" – работа французского художника. Я ее не планировал тут вешать, но поскольку другую не получалось увеличить до нужного качества, пришлось поставить эту. Она тоже по-своему мила и интересна. Вот смотрите: мужчина качает на качелях девушку, но она смотрит совершенно на другого мужчину. Тот, в свою очередь, сидит со своей невестой, и та со злостью смотрит на ту, которую качают на качелях. Словом, тут все как в жизни… Там вот картина под названием "Весенние каникулы". Дальше серия картин: "Урок танцев", "Урок музыки" и возле входа в квартиру – "Урок обольщения"", – рассказывает нам мастер.

Владимиру Васильевичу – 68 лет. Он говорит, что кроме архитектуры, литературы и живописи, обожает кататься на лыжах и гулять пешком.

"Я еще на стадион хожу. Обожаю кататься на лыжах. Правда, зима в этом году бесснежная. Ограничиваюсь длинными прогулками на природе. А вот прошлой зимой – накатался на лыжах от души. Надеюсь, снег еще выпадет в феврале или в марте", – рассказывает нам Владимир Чайка.

Видео: Сегодня

Посмотреть на необычный киевский подъезд приезжают люди из разных городов Украины.

"Гостей очень много из Тернополя, Одессы, Хмельницкого, Львова, Днепра. Люди приходят рассматривают, фотографируются. Адрес находят, где-то в интернете. Я считаю, что это хорошо. Всем говорю: украшайте свое жилье, поскольку за вас этого никто не сделает. И не нужно делать как я с лепниной. Можно просто красиво поклеить обои, поставить вазоны и избавить свое парадное от серости", – заверяет Владимир Чайка.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее подъезд в центре Киева разрисовали сказочными существами и символами.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве художница, превратившая подъезд в пещеру, продает свою мистическую квартиру.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама