Киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает

Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память

Киевский школьник победил на 37 олимпиадах за два месяца: вундеркинд рассказал, как все успевает Василий Михальчук //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c15/0a7/5c6c150a77903.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c15/0a7/5c6c150a77903.jpg 2019-02-25T11:59:00+02:00 Другие новости Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память

Киевский школьник Андрей Куделя установил рекорд по количеству побед на школьных олимпиадах. За 65 дней он занял призовые места в 37 конкурсах. Газета "Сегодня" пообщалась с рекордсменом Нацреестра рекордов Украины и узнала, чем он увлекается, легко ли дается ему учеба и какие у него мечты.

Как рассказала руководитель Нацреестра рекордов Лана Ветрова, мальчик за осенний сезон победил не только в олимпиадах городского уровня, но и всеукраинского и даже международного.

"11-летний вундеркинд добился успеха в таких школьных дисциплинах, как украинский язык и литература, зарубежная литература, математика, история, иностранные языки, информатика и другие", — говорит Ветрова.

Рекордсмен. На подготовку к урокам тратит всего пару часов. Фото из семейного архива

СПОСОБНОСТИ. Мальчик-рекордсмен — ученик шестого класса гимназии на Печерске.

"Любая гениальность — это на 99% настойчивость и труд. У Андрея есть мечта и цели, которые он ставит перед собой и достигает побед. Мы, как семья, поддерживаем его и помогаем в самореализации. Вот и весь секрет", — рассказала "Сегодня" Мария Куделя, мама мальчика.

Из школьных предметов Андрей больше всего любит математику, украинский язык и литературу, сам пишет стихи. На обучение дома он тратит всего один-два часа, остальное время уходит на самообразование: это может быть урок музыки, рисования или съемки нового видео на личный канал в YouTube.

Мама школьника говорит, что ее сын все схватывает на лету, поскольку у него отличная зрительная память. В свободное от уроков время мальчик ходит в медиашколу и на курсы личностного развития. Увлекается айкидо, настольным теннисом, любит смотреть фильмы. Сейчас маленький вундеркинд учится играть на синтезаторе.

"Жаль, что день слишком короткий, на все мои интересы просто не хватает времени", — жалуется нам Андрей.

В выходные мальчик с родителями ходит в кино, театр, посещает городские музеи и выставки. Андрей обожает читать. Особенно любит фантастику и приключенческие книги. Например, "Джури козака Швайки" и "Остров сокровищ" считает своими настольными книгами. А любимый его супергерой — Человек-паук.

"Очень уважаю Стена Ли и Джорджа Лукаса — они создали уникальный мир Marvel и "Звездные войны", — рассказывает мальчик.

Кстати, он уже готовит к изданию свою книгу-пособие "Незнайомці, або Як уникнути халепи". Это приключенческая книга, посвященная правилам поведения детей с незнакомыми людьми. В ней на конкретных примерах расписан алгоритм действий при такой встрече. Иллюстрации к книге Андрей подготовил сам.

ПЛАНЫ. Андрей мечтает стать кинорежиссером. "У меня очень много идей относительно фильмов, которые планирую снять в будущем! Но сегодня у меня еще недостаточно знаний и ресурсов для реализации своих идей", — делится планами школьник.

Детская мечта. Андрей Куделя хочет стать кинорежиссером. Фото из семейного архива

Также он хочет много путешествовать, а еще, как и все дети, мечтает, чтобы наступил мир во всем мире. Андрей Куделя советует украинским школьникам хорошо учиться и устанавливать как личные, так и мировые рекорды. Главное — не бояться ошибок. "Мой девиз: ошибка — это часть процесса", — говорит вундеркинд.

Ранее мы рассказывали, что авторы научного проекта, сотрудники Государственного университета Джорджии, пришли в финале своего расследования к выводу о том, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль являются признаками высокого интеллекта. В пользу такого заключения говорят данные испытаний с участием обезьян и детей.

Также сайт "Сегодня" писал, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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