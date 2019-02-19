Киевский школьник побил рекорд по победам на олимпиадах

11-летний мальчик пишет книги и очень любит учиться

Киевский школьник побил рекорд по победам на олимпиадах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c15/0a7/5c6c150a77903.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c15/0a7/5c6c150a77903.jpg 2019-02-19T16:46:00+02:00 Другие новости 11-летний мальчик пишет книги и очень любит учиться

В Киеве на рекорд претендует 11-летний школьник Андрей Куделя, получивший призовые места на 37 олимпиадах за осенний сезон, сообщила на своей странице в Facebook руководитель Нацреестра Лана Ветрова.

Шестиклассник в течение 65 дней одержал победы на олимпиадах всеукраинского и международного уровня по украинскому языку, украинской и мировой литературе, истории, иностранным языкам, информатике, математике и другим дисциплинам.

"Такой блестящий результат сам школьник объясняет просто – ему интересно учиться. Андрей Куделя в один год уже знал азбуку, в четыре года свободно читал книги, в пять лет начал писать собственные книги и делать иллюстрации к ним. Сейчас готовится к печати его авторская книга с собственными иллюстрациями "Незнакомцы или Как избежать неприятностей", – рассказала Лана Ветрова.

Ранее мы рассказывали, что авторы научного проекта, сотрудники Государственного университета Джорджии, пришли в финале своего расследования к выводу о том, что терпеливость и хорошо развитый самоконтроль являются признаками высокого интеллекта. В пользу такого заключения говорят данные испытаний с участием обезьян и детей.

Также сайт "Сегодня" писал, что ученые выяснили, в каком месяце года рождаются самые умные люди.

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