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Киевский военный лицей впервые примет на учебу девочек

Сегодня, 16:43

Пока что набор девочек в военный лицей считают экспериментальным

Киевский военный лицей впервые примет на учебу девочек Другие новости Пока что набор девочек в военный лицей считают экспериментальным

В этом году Киевский военный лицей имени Ивана Богуна впервые на подготовку будет принимать девушек, и желающих – немало. "Сегодня" выяснили, есть ли какие-то уступки при поступлении для девушек. 

Так, 14-летняя абитуриентка из Николаева Кристина Червакенко давно мечтает об учебе в лицее, поэтому приехала в Киев на день открытых дверей в учебном заведении. Она отмечает, что надеть военную форму ее вдохновил одноклассник.

"Он на уроки пришел в военной форме и меня вдохновило. Я хочу поступить в лицей, чтобы защищать Украину, служить Украине", – говорит школьница.

Родители абитуриентов волнуются не меньше. Чтобы их успокоить, им показывают, в каких условиях будут жить и учиться дети ближайшие четыре года. При этом ни строгий режим, ни военная техника подростков не пугают.

"Я хочу быть военной, или в полиции работать, еще точно не решила. Хотелось бы быть или парамедиком военным, или в какие-то специальные места пойти и там послужить", – рассказала абитуриентка из Северодонецка Аполлинария Иванова.  

Ее отец Олег Иванов отмечает, что девочка с 10 лет активно интересовалась военным делом, более года жила в военном лагере. 

"Она с 10 лет прям в волонтерском движении. Мы стали с женой просто поддерживать ее", - рассказывает Иванов, который работает военным психологом. Он надеется, что его дочь тоже выберет для себя это направление.

Как отметил начальник военного лицея Игорь Гордейчук, выбор дисциплин для девушек в лицее такой же широкий, как и для мужчин.

"Информационно-психологическая операция – раз, кибербезопасность – два. Большинство по гуманитарному направлению – политологи, психологи, практические психологи", - уточнил генерал-майор.

Программа поступления для ребят и девочек будет отличаться лишь нормативами. Вместо подтягиваний девочки будут отжиматься. Учтут также скорость бега. Экзамены по украинскому и английскому будут оценивать одинаково. В этом году планируют набрать от 10-ти до 30-ти девушек. Готовят для них отдельные туалеты, душевые и казарму.

Вместе с тем, нарушение дисциплины и создание семей на базе лицея руководство не боится, а вот сами ребята считают девушек достойными конкурентками в военном деле. Пока что набор девочек в военный лицей считают экспериментальным. Если юные студентки проявят смекалку и настойчивость, то в следующем году обещают увеличить количество мест, а впоследствии выделить отдельный корпус.

Напомним, что памятник Суворову перед зданием лицея Богуна демонтировали.

Также мы сообщали, что денежное обеспечение украинских военнослужащих, находящихся на передовой, будет повышено с 1 апреля 2019 года.

Отметим, что с 1 января украинским военным существенно подняли зарплату:

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Тег Киев, образование, абитуриенты, учеба, лицей, курсант

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