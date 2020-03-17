Киевский зоопарк закрылся на карантин: кто и как ухаживает за животными

В связи с карантинными мероприятиями в столице, с сегодняшнего дня закрылся Киевский зоопарк. Учреждение не будет работать для посетителей до завершения карантина – 3 апреля.

"До этого зоопарк пять дней работал в режиме обычного парка, мы закрыли все свои зимние экспозиции. То есть, люди могли заходить на территорию и просто гулять по аллеям. Так, кстати, поступили и в зоопарке Праги. Ввиду ужесточения карантинных мероприятий, мы решили закрыть зоопарк для посетителей. В то же время, для сотрудников зоопарка будет составлен и утвержден график работы в условиях карантина. Мы не можем работать удаленно, за животными нужен уход и их нужно кормить", – рассказал сайту "Сегодня" Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Из-за возможной остановки работы метрополитена в Киевском зоопарке будут внедрять развозку для сотрудников. Также рассматривается вариант дежурств на территории, то есть, при необходимости, сотрудники зоопарка будут ночевать в специально оборудованных помещениях.

"Вирус не угрожает большинству животных, а вот для приматов он небезопасен. Еще неделю назад мы выдали сотрудникам, которые работают с приматами, защитные маски. Их они носят и при обычном гриппе. Если работник чихает или кашляет, то в вольер к приматам он не заходит. Сотрудникам регулярно измеряют температуру. В случае ее выявления, к работе с животными человек не допускается", – поясняет Кирилл Трантин.

В зоопарке добавляют, что животные совсем по-другому переносят грипп и простуду. За ними, как за маленькими детьми, нужен особенный уход и внимание.

Напомним, с 12 марта все столичные детсады, школы и университеты ушли на карантин.

Также 16 марта стало известно об ужесточении карантинных мер. В городе должны закрыться бары, кафе, рестораны, спортивные комплексы и метро. Будут работать банки, АЗС, продуктовые магазины и аптеки.

Также смотрите, как в городе проходит дезинфекция жилых домов.

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