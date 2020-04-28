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Киевскую больницу, где лечатся более полусотни человек с COVID-19, закрыли на карантин

28 апреля, 22:50

Елена Вус

Больница №9 является одной из госпитальных баз для больных коронавирусом

Киевскую городскую клиническую больницу №9, где лечатся 65 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, закрыли на карантин и к больным не пропускают посетителей. У здания дежурит муниципальная охрана.

Об этом сообщает "112 Украина".

Как известно, эта больница является одной из госпитальных баз для больных коронавирусом.

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По словам директора медучреждения, сейчас здесь из 65 человек шестеро находятся в реанимации в отделении интенсивной терапии и получают кислород от специальных аппаратов. Он также отметил, что 50 человек уже якобы выписались из больницы.

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Отмечается, что сейчас персонал работает в усиленном и круглосуточном режиме. Медсредств и препаратов хватает.

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко сообщил – в Киеве по состоянию на 28 апреля коронавирус лабораторно подтвержден у 1298 человек, 78 – за прошлые сутки.

Также стало известно, что 24-й жертвой нового коронавируса COVID-19 в Киеве стала 69-летняя Тамара Ж., которой 13 мая должно было исполниться 70 лет. Женщина проживала по улице Симиренко на Южной Борщаговке в Святошинском районе столицы.

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Киев больницы карантин коронавирус COVID-19

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