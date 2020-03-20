Киевскую мэрию подсветят в цвета итальянского флага

Виталий Кличко объяснил мероприятие поддержкой тем, кто борется с COVID-19

Здание столичной мэрии на Крещатике с пятницы по воскресенье будут подсвечивать в цвета итальянского флага. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 20 марта, в ходе брифинга.

По его словам, такие меры выражают поддержку тем людям, которые сегодня борются с коронавирусом, и призваны почтить память жертв COVID-19.

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Отметим, что на данный момент в Украине лабораторно подтверждены 26 случаев коронавируса, три из которых – летальны. В Киеве инфицированы коронавирусом три человека, а в Киевской области – двое – нардеп Сергей Шахов и его супруга.

Ранее украинец Артем Тодерян, который уже 10 лет живет в Милане, рассказал в интервью сайту "Сегодня", что распространению коронавирусной инфекции в Италии способствовала паника.

В то же времявласти небольшого городка на севере Италии полностью побороли распространение коронавируса. Об успешном эксперименте итальянским и британским СМИ рассказал принимавший в нем участие профессор Андреа Кресанти из Имперского колледжа Лондона.

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