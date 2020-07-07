Киевскую область накроет дождь с градом, а в столице обещают грозу

После сильной жары, которая в июле уже успела побить в столице очередной рекорд, синоптики прогнозируют в Киеве грозу, а в области ожидаются дожди с градом. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Реклама

Так, днем в Киеве температура воздуха поднимется до +27...+29 градусов, будет гроза.

Тем временем в Киевской области прогнозируют сильный дождь, град, грозу и шквалы 17-22 м/с (І уровень опасности).

Реклама

В Киевской городской государственной администрации напомнили, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.

В тренде В центре Киева подрались чиновник КГГА и депутат горсовета

На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Отметим, что непогода сегодня ожидается также в западных, центральных регионах, в Одесской и Николаевской областях.

Реклама

Также мы писали о ливне в Черкасской области, который подтопил дома и улицы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама