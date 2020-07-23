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Киевсовет принял важное решение по стройкам "Укрбуда"

23 июля, 16:29

Наталья Руда Наталья Руда

Объекты "Укрбуда" освободили от паевого участия

Киевсовет на заседании в четверг, 23 июля, принял решение об освобождении от паевого участия объектов "Укрбуда".

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Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, такое решение позволит "Киевгорстрою" взяться за достройку еще шести объектов, в которых свое жилье получат тысячи человек. При этом, по его мнению, такое решение не оптимальное.

"Но мы должны его принять. Потому что нужно помочь обманутым людям. Тем более, что паевое участие за несколько месяцев будет отменено для всех застройщиков по всей Украине", – уточнил городской глава.

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Напомним, в прошлом году одна из крупнейших киевских девелоперских компаний "Укрбуд", экс-президент которого Максим Микитась подозревается в организации коррупционной сделки с недвижимостью для бойцов Нацгвардии, остановила строительство домов для 13 тысяч семей.

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После громкого скандала один из самых больших застройщиков Киева "Киевмиськбуд" (или "Киевгорстрой") официально сообщил, что готов взяться за достройку 25 жилых комплексов, и 13 тысяч инвесторов-физлиц получат свои квартиры. Однако проблема пока что так и остается нерешенной.

Отметим, что ранее инвесторы "Укрбуда" приносили под Офис президента комнатные тапочки:

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Киев Киеврада укрбуд

Источник: Сегодня

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