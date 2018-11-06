Киеву грозит транспортный коллапс: евробляхеры анонсировали новую акцию

Сегодня, 16:39

Будет перекрыт проспект Победы и правительственный квартал

Киеву грозит транспортный коллапс: евробляхеры анонсировали новую акцию

В Киеве под зданием Верховной Рады в среду, 7 ноября, пройдет акция владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщил глава организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает УНИАН.

По его словам, водители намерены заблокировать правительственный квартал, а владельцы автобусов и фур проведут митинг возле Министерства инфраструктуры, заблокировав проспект Победы. Предполагается, что акция продлится целый день, в митинге примут участи от 10 до 30 тысяч машин.

"Акция протеста завтра будет только в Киеве. Первая часть будет возле Министерства инфраструктуры. Там будет около 300 автобусов, полсотни фур. Будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция начнется в 7 утра и закончится около 8:30. С 9 утра начнется акция протеста автомобилистов на еврономерах возле Верховной Рады", – подчеркнул Ярошевич.

Протестующие будут требовать уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка и принять законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Напомним, 19 сентября в центре Киева образовались пробки из-за протеста евробляхеров. В частности, был затруднен проезд на Европейской площади, Крещатике и улице Грушевского.

Ранее нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина сообщила, что законопроекты о новых правилах ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, вероятно, будут приняты осенью. Как известно, Верховная Рада одобрила в первом чтении растаможку автомобилей на еврономерах.
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