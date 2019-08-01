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Километровый забор и вытоптанные газоны: киевляне возмущены стройкой на метро "Лесная" (фото)

Сегодня, 09:31

Наталья Мамчур

У метро теперь нет нормальной навигации и информации, где какой транспорт останавливается

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Километровый забор и вытоптанные газоны: киевляне возмущены стройкой на метро "Лесная" (фото) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%22%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%22 Другие новости У метро теперь нет нормальной навигации и информации, где какой транспорт останавливается

В Деснянском районе возле станции метро "Лесная" возникли серьезные неудобства для горожан. Забором огородили значительный кусок территории под строительство. Люди недовольны, что к остановкам транспорта и к подземке теперь приходится пробираться намного дольше и "по бездорожью". Мы разбирались, как долго придется терпеть неудобства.

В ОБХОД. "Лесная" — самая загруженная станция, ею пользуются более 20 млн пассажиров в год. Двухметровый забор теперь красуется всего в нескольких метрах от двух выходов со станции. Сплошная ограда охватила несколько гектаров: от парка Киото до ул. Мурманской и от ул. Киото до Броварского пр-та.

Сбивает с толку отсутствие нормальной навигации и информации, где какой транспорт останавливается. Для местных это не критично, а вот редким гостям сложно. Путь от метро указывают лишь две таблички с красными стрелками, на которых кто-то приписал маркером номера троллейбусов и маршруток. По ним и отправляемся. Подняться к Броварскому пр-ту —  уже испытание, особенно для мам с колясками. Выход— небольшие лесенки между ограждениями, никаких пандусов.

К троллейбусам нужно идти через парк Киото. Из-за больших потоков людей здесь уже появилось много вытоптанных среди травы дорожек. А чтобы немного срезать, народ спускается и поднимается по крутому холму прямо у забора. Бабушки пыхтят, таща кравчучки, родители поддерживают детей за руки. Интересно, что в сотне метров есть тротуар, но большинство пешеходов его игнорируют —  по бездорожью быстрее.

У пассажиров маршруток, которые останавливаются на Броварском проспекте, другие неудобства. Для прохода остался узкий тротуар, часть которого съедает еще и уличная торговля. 

ЧТО БУДЕТ. За забором никаких активных работ мы вчера не заметили. Лишь кучи мусора, обломки, пустующие киоски. Только на одном участке стояла неработающая строительная техника. Ни одного информационного щита с паспортом объекта и проектом мы не увидели. Впрочем, для местных жителей секрета нет — здесь будет очередной ТРЦ.

"Он будет с паркингом, автостанцией и переходом над Броварским проспектом", — подтверждают в Деснянской РГА.

Мнения по поводу новостроя у жителей разделились.

"Зачем городу столько торговых центров, лучше бы парковую зону здесь сделали", — возмущаются одни. Но есть и другие мнения.

"Тут раньше был жуткий рынок, "генделики" и антисанитария, продавали носки с запахом пирожков и наоборот. С ТРЦ явно будет уютнее", — считает жительница Светлана Прохорчук. 

Напомним, на протяжении нескольких лет над станцией метро "Героев Днепра" строится большой торговый центр, также на небольшом пустыре (рядом с домом по Героев Днепра, 30) начали строительство еще одного ТРЦ, уже четвертого в радиусе полукилометра. "Сегодня" выяснила, зачем столько торговых центров одному микрорайону.

Также сообщалось, что в Киеве планируется строительство, которое несет угрозу работе Деснянской водопроводной станции, обеспечивающей 65% питьевой воды города.

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Киев стройка лесная

Источник: Сегодня

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